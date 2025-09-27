70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”

Startul a avut loc între 11:15 și 12:30, chiar în fața Palatului Regal, pe Calea Victoriei.

„În premieră, startul va avea loc în faţa Palatului Regal, o locaţie emblematică pentru perioada primei ediţii, realizat cu sprijinul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti”, informează Retromobil Club România.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Retromobil Club România – filiala București are bucuria să vă invite la startul Raliului ‘Memorial Giurgiu 1904’, un eveniment de tradiție ajuns în anul 2025 la ediția a XXVII-a. Pregătirea și festivitatea de start a celor 70 de echipaje participante.”, se arată în comunicatul transmis de organizatori.

Evenimentul reconstituie prima cursă automobilistică din România, desfășurată în 1904 pe traseul București – Giurgiu și câștigată de prințul George Valentin Bibescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

„La 121 de ani de la primul raliu organizat în România, 70 de echipaje cu vehicule istorice fabricate între anii ’30 și ’90 vor parcurge un traseu de 120 km către Giurgiu, reconstituind momentul în care țara noastră a apărut pe harta țărilor care au organizat primele curse automobilistice din lume”, transmit organizatorii.

Printre vedetele raliului se numără o Morris Cowley Bullnose, fabricată acum 101 ani, și un Innocenti Mini Cooper 1300 din 1974, pilotat de cel mai tânăr concurent, Andrei, în vârstă de 18 ani.

Conform regulamentului, raliul nu se bazează pe viteză, ci pe respectarea vitezelor medii impuse.

„Clasamentul final se bazează pe respectarea vitezelor medii impuse, nu pe viteza maximă sau timpii cei mai mici”, precizează Retromobil Club România.

Publicul a avut acces gratuit atât la expoziția de pe Calea Victoriei. De asemenea, mașinile pot fi admirate și la Giurgiu, unde vehiculele istorice vor fi expuse pe strada Mircea cel Bătrân între orele 14:00 și 16:00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE