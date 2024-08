Turcan a fost întrebată, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 3 august, la Prima TV, dacă a întâlnit în cariera ei profesori sau politicieni de tipul lui Alfred Bulai.

„În primul rând, toate aceste informaţii scoase la iveală mi-au creat un sentiment de dezgust şi de revoltă despre un aspect grotesc care există în societatea românească. Şi e bine că doamnele, femeile, studentele care au fost agresate s-au adresat poliţiei, pentru că este o chestiune care ţine de poliţie. Îndemn orice persoană care este supusă agresiunii emoţionale sau fizice să se adreseze poliţiei”, a spus Raluca Turcan, potrivit news.ro.

Ea a susținut că experienţele ei din viața politică i-au confirmat de-a lungul timpului că „societatea românească este misogină, cu porniri sexiste, iar lumea politică este extrem de misogină şi de sexistă”.

„De nenumărate ori, la tribuna Parlamentului, femeile sunt jignite până în măduva oaselor, cu tot felul de remarci groteşti, privite cu îngăduinţă şi cu zâmbetul pe buze de bărbaţii din Parlament, unde reprezentarea femeilor este de doar 10%. Ajunge să fie motiv de amuzament între bărbaţi cât de tare au reuşit să jignească o femeie”, a spus Turcan.

Recomandări EXCLUSIV Daniel Moldoveanu rămâne doctor la Academia SRI, cu ajutorul Înaltei Curți, deși a copiat 10.442 de cuvinte. Artificiul prin care orice teză plagiată mai veche de 2016 rămâne valabilă

Ministrul liberal a adăugat că a trăit foarte multe cazuri în care colegi ai ei din politică au depăşit linia roşie a decenţei. „Şi nu sunt singura. Cred că orice femeie din politică trece cel puţin prin situaţii de agresiune verbală, grotescă până în măduva oaselor, care te fac să ajungi acasă, să plângi şi să spui dacă merită să rezişti într-o lume unde cei care ar trebui să fie modele ajung să se comporte atât de grobian”, a conchis Turcan.

Primul acuzat din SNSPA a fost Alfred Bulai

Alfred Bulai, 61 de ani, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a dezvăluit site-ul Snoop.ro luni, 29 iulie.

Într-o primă reacție, Alfred Bulai a spus luni, 29 iulie, pentru Libertatea: „O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”.

Poliția Capitalei a anunțat că a demarat investigațiile pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual. La câteva ore după anunțul Poliției, Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare din SNSPA.

Recomandări Viaţa lui Toma Gheorghe, criminalul în serie care a ucis 5 oameni. „Am ales ce-a fost mai rău. Şi nu te mai scoate nici dracu de pe drumul ăsta, omule!”

O zi mai târziu, pe 30 iulie, profesorul a fost suspendat de la cursuri și din toate funcţiile de la SNSPA.

A urmat Marius Pieleanu

Ulterior, fosta ministră a justiției Ana Birchall a susținut că a fost hărțuită sexual de sociologul Marius Pieleanu în urmă cu 16 ani. „Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru”, a afirmat ea.

Noi acuzații grave au venit și din partea jurnalistei Carmen Dumitrescu, fostă studentă la SNSPA. „Când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai şi Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: «Aveţi grijă cu ăştia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Şi să aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!». Era un fel de fapt ştiut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanţiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă!”, a susținut ea.

O altă fostă studentă, C.R., a lăsat un comentariu la o postare a Mihaelei Miroiu, profesoară la SNSPA, în care i-a scris că a fost hărţuită sexual de Marius Pieleanu în urmă cu 20 de ani și că se temea că nu va intra în examenul de licență din cauza lui. Ea a acuzat-o pe Mihaela Miroiu că, în ciuda postărilor feministe, a mușamalizat abuzurile sexuale împotriva femeilor și că știa despre ele. Profesoara de la SNSPA și-a șters apoi postarea.

Recomandări Cum rezistă niște Bulai, Pieleanu? În tot scandalul de la SNSPA e o veste bună: hărțuirea care se petrecea cândva ca normă acum nu mai e acceptată

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar: „Am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”. „Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. OK, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Marius Pieleanu este conferențiar universitar și prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA. El a anunțat că va pleca de la SNSPA după scandalul în care a fost implicat.

Urmărește-ne pe Google News