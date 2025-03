„România nu m-a făcut bogat”

Tate, care este acuzat de viol și trafic de persoane în țara noastră, a povestit că, atunci când a ajuns în România, nu avea prea mulți bani și plănuia să stea doar câteva luni. Cucerit de România, el a ajuns să se mute definitiv aici.

„Nu, România nu m-a făcut bogat. Mi-am făcut toți banii pe internet. Deci, nu România m-a îmbogățit, dar mi-a plăcut aici. Cred că România e o țară frumoasă, cu oameni frumoși. Cred că oamenii au suflete bune aici”, a declarat Andrew Tate într-un interviu care poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

„Nu asta a fost sursa principală”

El a dezvăluit și afacerile pe care le-a făcut și care l-au umplut de bani. „Am făcut mulți bani cu platforma online (n.r. site contracost de dezvoltare financiară şi personală). Toată lumea vorbește despre videochat și prostiile astea cu traficul de persoane, dar asta nu mi-a adus niciodată atâția bani(…) Deci, nu asta a fost sursa mea principală”.

Influencerul a recunoscut că a deținut un studio de videochat în București, dar succesul nu a venit de aici.

„Am început cu videochat, da, dar aveam deja un loc de muncă și mă ocupam de alte afaceri înainte. Și am continuat să fac alte afaceri și după. Mereu am încercat să fac lucruri diferite și să găsesc noi moduri de a câștiga bani. A fost o perioadă scurtă în care am avut un mic studio de videochat, da, dar cred că era unul dintre cele mai mici din București”, a precizat Tate.

El a ținut să menționeze că în Capitală funcționează în continuare „studiouri uriașe, și nimeni nu e arestat pentru trafic de persoane, nimeni nu le percheziționează locuinţele, nimeni nu îi bagă la închisoare, nimeni nu le ia bunurile. Doar pe mine m-au atacat, deși aveam un studio foarte mic”.

DIICOT le-a dat drumul fraților Tate în SUA fără să explice motivele

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, cei doi au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, cei doi milionari britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață, s-au urcat într-un avion privat și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar.

DIICOT a anunțat, abia după ce știrea a apărut pe surse în presă, că fraților Tate le-a fost admisă cererea privind eliminarea obligației de a nu părăsi teritoriul României.

Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA și nici nu a explicat motivele admiterii cererii.

S-au întors pentru controlul judiciar

Pe 27 februarie, Andrew Tate și Tristan Tate, aflați sub control judiciar, au plecat din România, de pe Aeroportul Otopeni și au aterizat seara în SUA, pe aeroportul din Fort Lauderdale, Florida.

Cei doi au revenit în România în noaptea de 21 spre 22 martie, pentru a respecta obligația impusă de procurori atunci când li s-a ridicat interdicția de a părăsi țara.

Cei doi milionari au venit luni, 24 martie, la Poliția din Ilfov, pentru a semna controlul judiciar, la trei zile după ce s-au întors.

