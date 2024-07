Marius Pieleanu, acuzat de hărțuire sexuală de Ana Birchall și de foste studente SNSPA. „Profesorii știau că e prădător” Cum se apără sociologul

Afirmațiile au venit în contextul acuzațiilor de hărțuire sexuală aduse profesorului de sociologie de la SNSPA, Alfred Bulai, dezvăluite de Snoop.

„«Aș vrea să te vizualizez epidermic», «vreau să te fac vedetă», «ești prea frumoasă ca să fim amici». Când eu eram hărțuită sexual de sociologul-profesor-star TV-făcător de sondaje Marius Pieleanu în 2008, unde erau marii bărbați de stat să mă apere? De ce, după ce presa a scris atunci despre modul scârbos în care Pieleanu mă agresa, nu a existat nicio investigație de presă, iar marele profesor a continuat să fie chemat în studiourile de televiziune?”, a scris Birchall pe Facebook despre sociologul Marius Pieleanu.

Ea a amintit apoi de scandalul sexual în care a fost implicată în 2008 cu Mircea Geoană, când pe net și la televiziuni au circulat filmulețe care o vizau.

„Când, în același an, 2008, a început una dintre cele mai mizerabile campanii de defăimare și de denigrare cu informații false despre mine, când se spunea că „am apărut în filmulețe erotice cu Mircea Geoană”, unde a fost majoritatea presei, cu atât mai mult cu cât cel care a lansat acea mizerie era coleg de breaslă? Unde au fost când toate instanțele de judecată au spus clar că «totul a fost o campanie de defăimare si denigrare cu informații false pentru a mă elimina din politică»?”, a scris Birchall.

Candidata la alegerile prezidențiale din acest an s-a întrebat de ce Mircea Geoană a tăcut „ca un laș”, deși „știa adevărul” și l-a acuzat că „a permis ca eu să fiu abuzată și insultată public, la nivel național”. „Tot ca un laș tace și acum, deși ar fi trebuit ca măcar acum să aibă un dram de bun simț și să ceară scuze familiei mele, pentru că datorează aceste scuze! A tăcut și tace ca un laș!”, a scris ea.

Fosta ministră a susținut că „i s-a făcut rău” când a văzut investigația Snoop în care profesorul de sociologie Alfred Bulai a fost acuzat de foste studente de la SNSPA de agresiuni sexuale: „Pentru că mi-am dat seama că, deși am suferit enorm, eu sunt norocoasă, nu am trecut prin ce au trecut zecile de victime care au vorbit. Pentru că aveam un soț, o carieră (chiar daca profesional atunci am fost marginalizată), o siguranță pe care fetele abuzate de Bulai și de Pieleanu erau prea tinere să le aibă încă”.

Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu. Presa ştia, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii şi să promoveze un monstru. Ana Birchall:

Alte acuzații la adresa lui Marius Pieleanu

Noi acuzații grave au venit și din partea jurnalistei Carmen Dumitrescu, fostă studentă la SNSPA. „Când a venit rândul profesorilor de la Sociologie (Bulai şi Pieleanu), studentele mai mari ne-au zis scurt: «Aveţi grijă cu ăştia! Mai ales dacă vă cheamă în practică! Şi să aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi la cursuri, că dacă le place de voi, aia e!». Era un fel de fapt ştiut, o parte a statu-quo-ului universitar la SNSPA. Era una dintre garanţiile universitare: că dacă cumva le placi ăstora doi, e nasol de tine! Deci trebuia să ai grijă!”, a susținut ea.

O altă fostă studentă, C.R., a lăsat un comentariu la o postare a Mihaelei Miroiu, profesoară la SNSPA, în care i-a scris că a fost hărţuită sexual de Marius Pieleanu în urmă cu 20 de ani și că se temea că nu va intra în examenul de licență din cauza lui. Ea a acuzat-o pe Mihaela Miroiu că, în ciuda postărilor feministe, a mușamalizat abuzurile sexuale împotriva femeilor și că știa despre ele. Profesoara de la SNSPA și-a șters apoi postarea.

Cum se apără Pieleanu

Sociologul a fost contactat de Epoch Times, dar el nu a negat acuzațiile fostelor studente, spunând doar că „am un prestigiu şi credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”.

„Este o întrebare care are un conţinut extrem de dur la adresa mea şi licenţios, nu vă supăraţi. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. Ok, înţeleg că există în spaţiul public, mai ales în cel internaut, o discuţie, există opinii, dar nu vă supăraţi, am un prestigiu şi, înţeleg, credeţi-mă că vreau să mi-l păstrez”, a susținut el.

Întrebat dacă a condiţionat vreunei studente promovarea examenului dacă face sex cu el, Pieleanu a răspuns: „Nu există astfel de întrebare şi nu am un răspuns la astfel de întrebare. Lucrurile astea sunt pentru mine chestiuni care mă şochează. Cum să îmi puneţi astfel de întrebări? Doamne fereşte! Îmi pare rău, nu mai pot răspunde la niciun fel de întrebare şi nu mai putem continua discuţia dacă ea este în termenii ăştia”.

De unde a plecat scandalul

Alfred Bulai, 61 de ani, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a fost acuzat de foste studente că le cerea să se dezbrace, că le mângâia și chiar că a făcut sex cu unele, a relatat site-ul Snoop.ro luni, 29 iulie.

Într-o primă reacție, Alfred Bulai a spus luni, 29 iulie, pentru Libertatea: „O să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică”.

Poliția Capitalei a anunțat că a demarat investigațiile pentru infracțiunea de folosire a funcției în scop sexual. La câteva ore după anunțul Poliției, Alfred Bulai a făcut cerere de pensionare din SNSPA.

O zi mai târziu, pe 30 iulie, profesorul a fost suspendat de la cursuri și din toate funcţiile de la SNSPA.

