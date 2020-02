De Mihai Niculescu,

Anchetatorii au descins miercuri în cimitirul Sfântu Ilie din Pipera și au început operațiunea de deshumare, pentru că au indicii că rămășițele dispărutului Codruț Marta s-ar afla acolo. Codruț Marta este de negăsit din 2012 și este cercetat într-un dosar de mega evaziune fiscală, arată Știrile TVR.

Mai multe rămășițe umane au fost ridicate de criminaliști și urmează a fi analizate în laborator pentru a se stabili dacă acestea sunt ale lui Codruț Marta.

Potrivit unor surse judiciare citate de Știrile TVR, procurorii DNA suspectează că omul de afaceri israelian Elan Schwartzenberg, fostul soț al Mihaelei Rădulescu, ar fi în spatele dispariției lui Codruț Marta. După dispariția lui Marta, Schwartzenberg a plecat în Israel și a fost dat apoi în urmărire internațională, însă în alt dosar. Procurorii au date că acesta ar fi implicat într-o rețea de evazioniști, din care făceau parte atât Sorin Blejnar, cât și Codruț Marta.

Procurorii DNA suspectează că atât Codruț Marta cât și Blejnar au primit fiecare mită de 1,2 milioane de euro de la această grupare de evazioniști care ar fi fost coordonată de Radu Nemeș. Acesta se află în închisoare, condamnat la șapte ani pentru evaziune fiscală de 57 de milioane de euro. Și Sorin Blejnar se află în detenție, condamnat la o pedeapsă de cinci ani, în cazul unei mite de 2,6 milioane de euro.

