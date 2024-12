În schimbul acestor servicii, Putin i-a transmis lui Kadîrov că poate prelua controlul asupra companiei Wildberries, un fel de Amazon rusesc, și o parte din „minele de aur” ale oligarhului Suleiman Kerimov, un inamic al despotului cecen. Kadîrov și Suleiman au fost implicați într-o dispută legată de controlul asupra Wildberries, care a degenerat într-un schimb de focuri la sediul acestei companii.

Potrivit sursei citate de Novaya Gazeta Europe, aceste detalii au fost convenite în cadrul ultimei întâlniri dintre Putin și Kadîrov. Cei doi s-ar fi fi întâlnit pe 9 decembrie în marja unei ceremonii militare la Moscova. Totuși, nu există informații oficiale despre o astfel de întrevedere.

„Moscova trebuie să rezolve urgent problema bazelor militare siriene”, iar Kadîrov are sarcina de a apela la toate contactele sale oficiale și neoficiale din regiune, a spus sursa contactată de publicația rusească.

De la fuga lui Bashar al-Assad din Siria, pe 8 decembrie, Ramzan Kadîrov a făcut trei declarații care pot fi interpretate ca o încercare a acestuia de a media între Kremlin și rebeli.

Prima declarație a făcut-o imediat după ceremonia din 9 decembrie, când a zis că Bashar al-Assad „a eșuat” și trebuie inițiate contacte atât cu rebelii, cât și „cu cei care stau în spatele lor, chiar dacă sunt dușmanii noștri”.

Recomandări Klaus Iohannis i-a răspuns Elenei Lasconi, care i-a cerut să demisioneze pe 21 decembrie: „Cum să plec!?”

Apoi, pe 15 decembrie, Kadîrov a publicat pe canalul său de Telegram un mesaj care pare a fi mai degrabă o declarație din partea unui lider de stat decât de despot al uneia dintre cele mai sărace regiuni din Rusia. „Popoarele marii noastre țări au tratat întotdeauna cu respect și simpatie poporul sirian. Ne leagă peste 80 de ani de relații reciproce în diverse domenii. Am făcut schimb de realizări culturale, am primit studenți din Siria și am cooperat activ pe plan comercial, cu condiții reciproc avantajoase pentru ambele părți”, a susținut liderul cecen.

Ramzan Kadîrov a propus totodată eliminarea grupării Hayat Tahrir al-Sham de pe lista „organizațiilor teroriste” în Rusia și constituirea unui grup de contact pentru stabilirea de relații cu rebelii care au preluat puterea la Damasc.

De cealaltă parte, oficialii ruși și propaganda Kremlinului au renunțat la etichetarea rebelilor drept „teroriști”, numindu-i „opoziția”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News