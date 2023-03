Muzicianul, al cărui nume real este Constantinos Tsobanoglou, avea 28 de ani.

O filmare din timpul concertului său, care a circulat pe rețelele de socializare, îl arată pe Tsobanoglou căzând pe scenă înainte de a fi ridicat de cineva de lângă el. Mai cântă pentru câteva secunde înainte de a se prăbuși din nou.

?? Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ