De Bobi Neacșu,

„Vă doresc să nu fiţi niciodată în situaţia mea, pentru că eu trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi… dacă vrei să iei 15.000 lei, stai, mă, acasă. Că nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an în toată ţara şi nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 lei”, a declarat Rareş Bogdan la B1 TV, conform Adevărul.

Eu am alergat pentru PNL şi alerg pentru PNL alături de 240.000 membri, nu ca dl Glăvan sau alţi maimuţoi să îşi ia Consiliu de Administraţie sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15.000 lei. Asta chiar mă scoate din sărite. Rareş Bogdan:

Rareş Bogdan a subliniat că el nu a avut de a face cu nicio numire politică.

„Pentru că nu am pus niciun om în vreun Consiliu de Administraţie, nu am niciun Consiliu de Administraţie, nu mă interesează să numesc vreun om în Consiliu de Administraţie şi nici să numesc oameni care să spună, dacă chiar e aşa, că a venit la guvernare ca să ia 15.000 de lei. Mi se pare aberant. Ştii ce greu e să răspunzi pentru aceşti glăveni când eşti de bună credinţă şi vrei ca ţara să se schimbe? Sunt într-o situaţie în care îmi vine să ies public şi să spun mai multe decât spun, pentru că eu nu am venit la guvernare ca Glăvan să ia 15.000 lei şi şapte consilii de administraţie”, a completat liderul PNL.

Libertatea a arătat cum Bogdan Glăvan şi partenera sa de viață și de business, Flavia Anghel, au ajuns în fruntea Fondului Român de Contragarantare. Postul lui Glăvan este remunerat cu circa 15.000 de lei, net, lunar, plus mașină de serviciu și alte facilități.

