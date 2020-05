De Justin Gafiuc,

În martie, cuplul Glăvan – Anghel a participat la un concurs pentru ocuparea a două posturi în Directoratul FRC, remunerate cu circa 15.000 de lei net lunar plus alte beneficii financiare. Cei doi au fost colegi de cancelarie aproape 20 de ani la Universitatea Româno-Americană, sunt parteneri de viață și coacționari într-o companie producătoare de bere

Foști angajați disponibilizați zilele trecute, oameni cu CV-uri impresionante în mediul financiar-bancar, s-au revoltat din cauza abuzurilor comise de Glăvan pentru a se autoimpune în fruntea Fondului, cu sprijin PNL. ”S-a lăudat că e susținut de ministrul Câțu”, spun contestatarii, care au trimis o scrisoare deschisă și au înaintat și o plângere la DNA

Ei mai acuză lipsa totală de expertiză în domeniu a cuplului Glăvan – Anghel și arată că implementarea peste noapte a unei noi organigrame a avut drept scop doar să scape de angajații incomozi, fără să țină cont de nivelul lor ridicat de pregătire: “Faptele și modul de acțiune denotă o rapacitate și o lăcomie caracteristică speciilor din regnul animal nedomesticit”

Oamenii afirmă că Glăvan a gestionat dezastruos perioada pandemiei, organizând concursuri pentru a angaja favoriți și nesocotind apariția cazurilor de COVID-19 în FRC. Una dintre persoanele infectate, directoarea Andreia Surcel, a stat 10 zile la terapie intensivă la Spitalul ”Monza”, iar în acest timp s-a trezit dată afară de Glăvan, pe care-l contrase pe subiecte profesionale

Înființat în decembrie 2009, Fondul Român de Contragarantare este o instituție financiară cu acționari de stat (Ministerul Finanțelor – 68% și Fundația Post-Privatizare – 32%). Joacă un rol major în materie de sprijin în aria creditelor pentru IMM-uri și programe guvernamentale de tip ”Start-Up Nation”, ”O Familie – O Casă” (continuator ”Prima Casă”) sau ”Investește în tine”.

Are la dispoziție un capital de circa 100 de milioane de dolari, care poate crește până la 500 de milioane de dolari prin schemele extinse de contragaranții.

De două luni, această uriașă mină de aur pentru zona economiei, cu impact direct la nivel de persoane fizice sau juridice, stă pe un butoi cu pulbere. Totul a început din momentul în care actualul cuplu de la conducere, Bogdan Glăvan (președinte Directorat) și Flavia Anghel (membru provizoriu Directorat), a ajuns în fruntea instituției prin ”manevre politice oculte” și a gestionat ”lamentabil și iresponsabil” criza COVID-19, după cum reclamă angajați din FRC. Trei persoane au fost diagnosticate cu coronavirus în instituție.



Recomandări Reacția autorităților la pandemia de acum un deceniu. În cât timp a produs România un vaccin

Cine sunt cei doi șefi



Bogdan Glăvan, 43 ani, este profesor universitar de economie la Universitatea Româno-Americană, doctor în economie (ASE), consultant politic și antreprenorial, blogger, consilierul în PNL al premierului Ludovic Orban și un nume vehiculat în octombrie 2019 să preia șefia Ministerului Fondurilor Europene.

A ajuns în FRC în ianuarie 2020, numit de Ministerul de Finanțe la conducerea Consiliului de Supraveghere al FRC, entitatea non-executivă a instituției.

Flavia Anghel, 45 ani, e lector universitar la SNSPA – Facultatea de Management, consultant în domeniu, absolventă de Contabilitate (ASE) și Psihologie (Universitatea București).



Pe Glăvan și Anghel îi leagă mai multe fire:



au fost colegi aproape 20 de ani la Româno-Americană pe diferite niveluri didactice

coautori la câteva lucrări cu caracter economic

din 2016, sunt acționari cu cote egale în societatea ”White Collar Brewing SRL”, producătoare de bere

”Sunt parteneri de viață”, așa cum se susține într-o scrisoare deschisă semnată de 8 foști angajați, disponibilizați zilele trecute din FRC.

Recomandări Marea afacere care riscă să distrugă România în ”teroarea sanitară”

Goana după 15.000 de lei pe lună și mașină la scară



Și acum, epopeea, care demarează în prima parte a lunii martie, când Bogdan Glăvan și-a propus să avanseze la vârful FRC și să preia șefia Directoratului, board-ul executiv al Fondului, constituit din 3 persoane. Două dintre aceste locuri tocmai deveniseră vacante, pentru mandate de 4 luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 2 luni.

Singura activă în funcție mai era Andreia Surcel, 45 ani, directoarea Direcției de Managementul Riscurilor, din 2014 în conducerea FRC, om cu MBA în SUA (Seattle) și o experiență de peste 18 ani în poziții de top în BRD, Citi Financial sau Alpha Bank.



Recomandări Cum îi sprijină statul englez pe cei afectați de pandemie. Cât a primit un taximetrist român în Anglia cu impozitele la zi

Procedura de ocupare a posturilor presupunea 3 pași:



Comisia de Supraveghere (CS), formată din 7 membri, toți numiți de Ministerul de Finanțe îndeobște pe criterii politice, desemnează 3 persoane pentru Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR), din rândul oficialilor din CS CNR face analiză de dosare și interviuri cu candidații, după care înaintează propunerile de numire către CS CS validează sau nu propunerile CNR

Concursul a fost programat pe data de 10 martie, după ora 15:00. Cu o zi înainte, Glăvan și-a dat demisia din fruntea CS pentru a putea candida la conducerea Directoratului, post remunerat cu 50% mai bine. Este vorba despre circa 15.000 de lei pe lună net, plus mașină de serviciu și alte facilități. Atenție, însă: pentru a produce efecte, demisia trebuia confirmată de Ministerul de Finanțe și înregistrată la Registrul Comerțului!



A cerut să se redacteze numirile înainte de concurs!

Un e-mail intern din FRC arată că Glăvan era sigur de numire, la pachet cu Flavia Anghel, încă din dimineața zilei de 10 martie, când nici măcar nu se știa componența CNR, care va decide câștigătorii pentru Directorat! Practic, al treilea candidat pentru cele două posturi, Cosmin Baiu, 42 ani, directorul Direcției de Contragarantare, și el om cu MBA la Paris și 17 ani de activitate în Unicredit, Alpha Leasing și BRD, era ca și inexistent.

Glăvan le solicită direct lui Surcel și secretariatului să fie pregătite contractele pentru el și Anghel, trimite deja în lucru un draft, cere un exemplar similar și pentru parteneră, dar să fie gata și deciziile de numire.





E-mailul prin care Glăvan cerea să fie făcute anticipat contractele viitorilor aleși

Pasaje din plângerea depusă la DNA de Surcel și Baiu, soluționată cu clasare



”Domnul Glăvan a precizat că numirile au fost deja făcute de Ministerul de Finanțe, ignorând faptul că numirile se fac de Consiliul de Supraveghere al FRC, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare”

”I s-a atras atenția că în Directoratul FRC, prin legea de înființare a instituției, trebuie să vină oameni cu o bună reputație și experiență în mediul financiar-bancar, iar domnul Glăvan a menționat scurt că el și doamna Anghel îndeplinesc cu vârf și îndesat aceste condiții”

”Domnul Glăvan, deși depusese în data de 09.03. o cerere de încetare a mandatului de președinte CS, ce nu fusese aprobată încă de Ministerul de Finanțe, era încă președinte în exercițiu al CS-ului. Prin urmare, orice intervenție în favoarea domniei sale și a unei alte persoane era în afara prevederilor legale”



Glăvan, către ministrul de finanțe: ”Alo, domnu Cîțu? Dați mai repede decizia aia!”



Finalmente, ședința din 10 martie s-a dovedit un fiasco, ținându-se degeaba.

S-a acceptat inițial numirea cuplului Glăvan – Anghel, în condiții însă bizare. Al treilea candidat, Cosmin Baiu, nici măcar n-a fost invitat în sală. Iar Glăvan și-a depus pe loc un CV, pe care omisese să-l atașeze la dosar!

A fost un concurs trucat grosolan. Mă gândeam că măcar mă vor chema înăuntru la o discuție cu comisia, ceilalți candidați așteaptă afară și la final se ia hotărârea cum vor ei. Culmea, mă certa la un moment dat secretara că stau pe hol și nu-i las în pace să aleagă președintele.

Cosmin Baiu, ex-candidat Directorat:

Oamenii s-au precipitat însă la final, când și-au dat seama că Glăvan e blocat momentan pentru că nu venise încă OK-ul de la Finanțe pentru demisia lui din CS din urmă cu 24 de ore.

Și, imediat, s-a ajuns la ministru pe cale telefonică!



Domnul Glăvan Bogdan se oferă să-l sune pe ministrul finanțelor publice, domnul Florin Cîțu, să-i ceară să urgenteze demiterea sa din funcția de președinte CS pentru a putea fi numit în funcția de președinte al Directoratului FRC. Și, în prezența celorlalți, sună și vorbește pentru a obține rapid acest acord.

pasaj din plângerea la DNA:

Directoarea de la Managementul Riscurilor, concediată în timp ce era internată cu coronavirus!



Operațiunile se iau de la zero pe 13 martie, la sediul Ministerului de Finanțe, unde noi tensiuni stopează iar procedurile cu dedicație. E momentul în care Glăvan reafirmă că ”doar dacă este numit odată cu Flavia Anghel poate conduce instituția și poate lua deciziile ce se impun”, potrivit documentului către DNA. Abia pe 17 martie, după alte tergiversări și sfori trase, cuplul Glăvan – Anghel ajunge, în fine, în fruntea FRC.

”Au făcut-o seara, pe la ora 21:00, total netransparent, prin mail sau vot electronic, nimeni nu știe cum și în ce fel s-au derulat lucrurile”, susține azi Andreia Surcel. Între timp, aceasta s-a infectat cu coronavirus la birou, a trecut prin momente de coșmar la terapie intensivă și acum e acasă, în convalescență. Are doi copii.

Dar, în timp ce lupta cu virusul, s-a trezit și fără loc de muncă, pentru că noua conducere a decis peste noapte o reașezare a organigramei, demers în urma căruia 8 oameni au fost aruncați peste bord! Printre ei, Andreia Surcel și Cosmin Baiu, cei care i-au semnalat constant lui Glăvan abuzurile comise și pericolele patrimoniale create pentru FRC.



Andreia Surcel: ”Un propagandist impostor”



Ex-directoarea de la Managementul Riscurilor nu-și poate stăpâni lacrimile când vorbește despre actuala situație.



Andreia Surcel a fost restructurată în timp ce se lupta cu coronavirusul

– Cum ați ajuns să fiți concediată în timp ce erați bolnavă de COVID-19?

– Lucrurile s-au degradat într-un ritm amețitor din momentul în care domnul Glăvan și-a propus să preia conducerea Fondului. A apelat la o serie inimaginabilă de abuzuri ca să-și atingă scopurile, cu efecte dramatice pentru oameni de valoare și instituție.

– Detaliați?

– În primul rând, Glăvan nu are calificare pentru a conduce o asemenea instituție, dar nu i-a păsat. L-a interesat numai cum să calce pe cadavre pentru a veni împreună cu concubina în fruntea FRC. Ținta a fost cum să ajungă la favoruri și bani mai mulți, indiferent de victimele colaterale. Sunt aleși ilegitim și în contradicție totală cu reglementările în vigoare, care arată că pentru Directorat trebuie să ai o reputație și o expertiză solidă în domeniu. Ambii au navigat toată viața numai prin învățămînt, la Româno-Americană, habar n-au de viața reală din zona financiar-bancară.

– V-a surprins valul de restructurare în plină pandemie?

– O mizerie! Un propagandist care a acționat după principiul impostorului dornic să scape de oamenii care-l deranjează. Au desființat cele mai importante direcții din Fond, cea de Risc și cea de Garantare/Contragarantare, care reprezentau însăși substanța instituției. Dar au procedat așa pentru a concedia, de fapt, niște oameni pe care i-au considerat incomozi. În schimb, au creat o direcție de Guvernanță și Relații Publice, un fel de cancelarie a președintelui, o entitate fără nicio noimă sau utilitate din perspectivă de business.

– Cum v-ați infectat cu coronavirus?

– Puțin după Paște, șefa de la Economic a anunțat că e suspectă de COVID-19 prin prisma soțului, posibil contact în Jandarmerie cu un coleg infectat. După o săptămână s-a confirmat temerea. A ieșit pozitiv la teste. Încă de la început am făcut împreună cu colegii numeroase demersuri către Glăvan pentru a lua măsurile necesare, să nu expunem lumea inutil, mai ales că se putea lucra ușor de acasă. Am urlat în pustiu încă vreo două săptămâni, interval de timp în care ne-am îmbolnăvit și eu, și colega de birou a pacientei zero din FRC.



N-a avut niciun stres ca în plină pandemie să organizeze concursuri ilegitime pentru ocuparea unor posturi pe care să-și aducă favoriți. Oamenii nu știau că intră într-un focar, veneau cu dosarele și mai și ziceau senin că i-a trimis Glăvan. Adică te-a trimis managerul cu care dai concursul? Serios? Niște gafe monumentale!

Andreia Surcel:

– Unde ați fost internată?

– La Monza, spital privat COVID! Am avut noroc fiindcă acolo lucrează fratele meu, reputatul urolog Cristi Surcel, și am întâlnit cadre medicale de o devoțiune incredibilă. Pe 24 aprilie am fost testată, pe 26 a venit rezultatul și m-am internat. După patru zile am ajuns pe terapie intensivă, cu pneumonie detectată la examen CT. Am avut și două vertijuri, stare de surescitare. Nu puteam să merg la toaletă decât ținându-mă de pereți. M-a atacat și neurologic. Am avut diaree non-stop, mă mânca pielea îngrozitor. Am fost doar eu cu Dumnezeu timp de zece zile! Șansa mea a fost că n-am dat în insuficiență respiratorie, plămânii au luptat singuri, fără intubare. Acum sunt acasă, în convalescență, dar mă simt epuizată.

– Și fără job!

– N-aveau voie să se atingă de post cât timp eram bolnavă. E un caz direct pentru CEDO! Oricum, voi face două plângeri penale, una pentru abuz în serviciu, alta pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Încă mai cred în independența justiției și în discernământul premierului, care presupun că nu vrea să se compromită cu propriul consilier și concubina lui, veniți la Fond să jefuiască și să satisfacă interese clientelare. E inimaginabil ce-am pățit doar pentru că m-am opus unor abuzuri grosolane. Tremură carnea pe mine de indignare!



Cosmin Baiu: ”Glăvan mi-a zis că nu știe nimic în domeniu și a venit să închidă Fondul”



La rândul său, Cosmin Baiu, cel care a candidat fără nicio șansă împotriva celor doi, descrie nebunia de la FRC: ”La puțin timp după ce venise în Fond, am avut o discuție cu domnul Glăvan, în care mi-a spus direct că nu știe nimic despre garantare/contragarantare. Și că ar vrea ca, de facto, să conduc eu și cu Andreia, că el oricum va veni doar o oră-două pe zi și-l interesează numai să ia banii. În plus, ar vrea să închidă Fondul, pentru că ministrul Cîțu nu prea suportă instituția asta”.



Pentru mine, pierderea jobului înseamnă și risipirea a 30.000 de euro! Am plătit avans 20.000 de euro pentru o locuință, alți 10.000 de euro i-am băgat în mobilier, numai că acum nu voi mai fi eligibil împreună cu soția pentru creditul necesar achitării diferenței de preț. Spun adio acestor bani! Iar asta se întâmplă doar dintr-un sentiment de ură și răzbunare, fiindcă am îndrăznit să candidez din interior și am încurcat apele.

Cosmin Baiu, ex-director FRC:

El suspectează că mișcările de acum ar viza, de fapt, lichidarea FRC-ului până la sfârșitul anului, fiindcă ”n-ai cum să comiți atâtea erori imense de organizare și decizionale dacă vrei să mai exiști și să contezi în piață. Țelul e probabil o fuziune cu Fondul de Garantare, unde se joacă în altă ligă, cu salarii nete de 40.000 de lei și bonusuri pe bandă rulantă. Se pare că acolo bate și Glăvan!”.

Scrisoare deschisă din partea disponibilizaților: ”A fi leu nu înseamnă să ragi precum Lion King”

Disponibilizații au redactat o scrisoare deschisă către Bogdan Glăvan, solicitându-i demisia alături de Flavia Anghel, pentru că ”sunteți depășiți de anvergura poziției pe care vremelnic o ocupați”.

Textul e virulent, poate fi citit integral mai jos, dar iată cum arată câteva dintre mesajele către consilierul lui Orban:



”Faptele și modul de acțiune denotă o rapacitate și o lăcomie caracteristică speciilor din regnul animal nedomesticit, pe fondul cunoașterii cel mult teoretice a noțiunilor de conducere”

”Titlul de profesor și relațiile politice la nivel foarte înalt la dl. ministru al Finanțelor Publice Florin Cîțu – după propriile dvs. afirmații, prin care ați accesat pozițiile de conducere vacante la FRC – v-au creat impresia de a fi manager de excepție, uitând de fapt că a fi leu nu înseamnă să știi să ragi precum Lion King”

”Chemarea unor angajați la serviciu pentru ședințe chiar și după izolarea sediului datorită Covid 19 dovedește o lipsă totală de empatie, o nepăsare la adresa sănătății și vieții angajaților și familiilor lor”

”Care să fie motivația acestor schimbări radicale, alta decât ura viscerală, furia oarbă și dorința de răzbunare față de câțiva angajați care v-au atras atenția asupra abuzurilor la care v-ați dedat imediat după instalare, care v-au cerut să vă ocupați și cu altceva decât cu angajări și reorganizări?”

Fetele mele încep să plângă din senin și mă întreabă dacă am virusul și de ce merg la serviciu, că mama nu se duce. Sunt sub observație pentru un posibil diabet. Toată familia e într-o tensiune fantastică, știind cazurile de la birou. Mama are diabet, e hipertensivă. Diferența e că dumneavoastră v-ați expus voluntar, ceilalți am fost expuși răspunzând unor dispoziții ale dumneavoastră. Florin Vintilescu, șef Juridic FRC, comunicare către Glăvan:

Fondul de Garantare a primit ambele programe guvernamentale inițiate de MFP pentru COVID-19: IMM Invest, cu 15 miliarde RON, și garantarea dobânzilor pentru creditele persoanelor fizice și juridice ale căror rate se amână, aici putând fi vorba de sute de mii de cazuri. Fondul de Garantare s-a blocat deja, numărul solicitărilor e foarte mare. Iar Glăvan, din lene, rea-voință, nesimțire și nepricepere, n-a mișcat un deget pentru a introduce și FRC în mecanismul de susținere, deși existau pârghiile necesare.

Andreia Surcel, ex-director Departament Risc FRC:

Libertatea a trimis către Bogdan Glăvan un set de 13 întrebări punctuale vizând acuzele foștilor angajați, primind un răspuns stereotip în care se specifică printre alte generalități: “Fondul Român de Contragarantare are ca prioritate – în această perioadă marcată de criza sanitară COVID-19 – sănătatea și securitatea angajaților săi, conducerea fiind preocupată și de asigurarea, în același timp, a derulării activității instituției în parametri normali pentru clienții și partenerii săi, prin aplicarea unui plan de continuitate”.

Citeşte şi:

UPDATE: Protest în fața Guvernului, în prima zi de stare de alertă, deși mitingurile sunt interzise în această perioadă. Două persoane au fost ridicate de jandarmi

Guvernul Orban i-a asigurat pe parlamentari că doar puțini muncitori care merg în Germania sunt plasați de intermediari. Care-i realitatea

Care sunt, oficial, cele 22 de zone metropolitane din România

GSP.RO Ce banc i-a spus Mitică Dragomir lui Ceaușescu. Incredibil cum a reacționat dictatorul

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2020. Balanțele au cam multe așteptări de la familie