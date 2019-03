Rareş Bogdan explică candidatura la europarlamentare: „Nu am venit să iau nimic. Vin de la venituri mai mari, din presă, decât salariul de europarlamentar”

Rareş Bogdan a anunţat, la Parlament, că renunţă la calitatea de jurnalist şi că devine om politic, pentru a ajuta PNL să bată PSD-ul la aceste alegeri.

„Voi rămâne acelasi, mă voi bate pentru libertatea presei şi a cuvantului. Multumesc colegilor mei de la Realitatea TV. Îi multumesc lui Cozmin pentru cei 6 ani şi sansele pe care mi le-a dat şi sper să găsească un inlocuitor mai bun decat mine. Părăsesc presa cu durere, a fost cea mai grea decizie a mea din această viaţă. Urmează o nouă etapă, sper sa am acelaşi succes ca în presă”, a declarat Rareș Bogdan.

El a mai spus că în campanie nu va avea niciun atac la adresa celorlalţi colegi din Opoziţie.

„Ei sunt colegii şi prietenii noştri”, a spus el, arătând că, după aceste alegeri, speră în formarea unei coaliţii a partidelor de Opoziţie, pentru a-i aduce lui Klaus Iohannis un nou mandat de preşedinte şi pentru a câştiga, mai apoi, alegerile parlamentare din 2020.

„Nu am venit să iau nimic, am venit să dau, nu să iau. Nu am nevoie de imunitatea de europarlamentar, şi vin de la venituri mai mari, din presă, decât îmi oferă salariul de europarlamentar. Probabil sunt un caz mai deosebit”, a mărturisit Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a mai spus că decizia de a candida a fost luată în urma unei discuţii cu soţia lui Mircea Ionescu Quintus, preşedintele de onoare al PNL care a murit anul trecut.

Bogdan a mai spus că îl invită pe Crin Antonrescu să se alăture, de la Bruxelles, liberalilor, în această campanie.

Ludovic Orban a afirmat, ulterior, că el l-a convins pe Crin Antonescu să renunţe la candidatură, pentru a-i lăsa locul soţiei sale, Adina Vălean.

PNL a validat, joi, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, care este deschisă, în mod surprinzător, de un om din afara partidului: Rareş Bogdan, jurnalist. Acesta s-a înscris deja în partid, pentru a se afla pe primul loc, pe lista liberalilor.

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, după vot, că Rareş Bogdan este „un campion al „luptei împotriva minciunii”, şi că revine în partid pentru a intra pe „câmpul de bătălie”.

Foto: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

OPINIE/ Mirela Neag, despre cât de voluntari sunt medicii voluntari din spitalele publice din România și cui fac ei bine