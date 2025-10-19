Întâlnire plină de emoție între doi copii minune ai României

Întâlnirea a fost una relaxată, în afara oricărui cadru oficial. Rareș Prisacariu, băiețelul de 9 ani care a primit Golden Buzz la „Românii ai Talent” și a câștigat ediția emisiunii din anul 2023, a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, în care apare zâmbind alături de campionul mondial.

„Astăzi am avut bucuria și onoarea de a-l întâlni pe unicul David Popovici. Pe lângă faptul că este un campion, David are toate calitățile unui tânăr exemplar, un om spectaculos, dar foarte modest. Este un model pentru mine, iar această strângere de mână mă va însoți mereu”, a scris Rareș Prisacariu.

El a povestit că au vorbit mult, au jucat ping-pong și a primit câteva surprize din partea sportivului: „A fost o zi memorabilă pe care nu o voi uita. Mulțumesc pentru tot, David!”.

„Sportul ar trebui să fie materie obligatorie în școli”

La rândul său, David Popovici și-a petrecut finalul de vacanță în același loc, jucând ping-pong cu copiii din cartier. Într-o discuție cu jurnaliștii Euronews, sportivul a recunoscut că spiritul competitiv nu l-a părăsit nici în afara bazinului.

„Mă oftic tare dacă nu-mi iese, chiar dacă e un boardgame sau ping-pong. Trebuie să câștig! Sunt competitiv, n-am ce să fac, e în ADN-ul meu”, a spus David zâmbind.

El a povestit că a jucat mult tenis de masă în copilărie, alături de tatăl și fratele său: „Mergeam în săli speciale doar ca să jucăm. Cred că fiecare copil ar trebui să facă sport, să fie activ și curios, exact cum eram și eu la vârsta lor”.

Campionul mondial a vorbit și despre nevoia ca sportul să devină o parte esențială din educația copiilor.

„Cred că în fiecare grădiniță și școală din România, inclusiv de stat, ar trebui introdus sportul ca materie obligatorie, așa cum este în țările nordice. Dar mai avem de tras până acolo, ca societate”, a spus Popovici.

De ziua lui, a strâns peste 100.000 de euro pentru copiii talentați

Pe 15 septembrie, de ziua sa, înotătorul a lansat o campanie caritabilă pentru copiii și tinerii care excelează în sport, științe sau artă, dar provin din familii cu posibilități materiale reduse. În doar câteva zile, Popovici a reușit să strângă peste 100.000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru a le oferi copiilor echipamente sportive, instrumente muzicale, cursuri și resurse educaționale.

Întâlnirea dintre Rareș Prisacariu și David Popovici a fost mai mult decât o simplă întâlnire între două nume cunoscute. A fost o imagine a modestiei, ambiției și bunului-simț, valori care îi apropie pe cei doi, chiar dacă vin din lumi diferite.

