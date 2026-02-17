Nicușor Dan a explicat de ce merge la Comitetul pentru Pace de la Washington: „E în interesul României”

Șeful statului a explicat că rolul de observator permite contribuția la direcțiile în care organizația își desfășoară activitatea, fără a fi membru cu drepturi depline.

Nicușor Dan: Sunt prevederi în contradicție cu angajamentele României

„După ce am primit invitația de a participa la această ședință, am solicitat clarificări privind ce poate să facă un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcția organizației. După câteva zile de discuții cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator. Credem că este în interesul României să participăm în această calitate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că statutul de membru al Comitetului pentru Pace presupune semnarea unei carte, însă există prevederi în contradicție cu angajamentele internaționale ale României.

„În această cartă, membrii își propun să dispună sancțiuni împreună. România, însă, are obligații față de Uniunea Europeană în privința sancțiunilor și nu putem semna ceva ce ar contraveni angajamentelor noastre”, a explicat liderul statului.

El a precizat că discuțiile pentru o eventuală aderare sunt în desfășurare și vor continua. „Sunt discuții care estimez că vor mai dura”, a adăugat Nicușor Dan.

Primul subiect de la Comitetul de Pace din SUA: Gaza

În cadrul primei întâlniri de lucru a Comitetului pentru Pace, cunoscută sub numele „Board of Peace”, se va aborda exclusiv situația din Gaza.

Potrivit președintelui, România este interesată de stabilitatea internațională și de menținerea relației strategice cu Statele Unite ale Americii. „Participăm la această inițiativă care își propune să stabilizeze Orientul Mijlociu, o regiune importantă în economia globală. Există un acord de încetare a focului și o rezoluție ONU care oferă direcții pentru viitorul regiunii”, a spus Nicușor Dan.

În cadrul întâlnirii, se vor analiza pașii următori în teren, inclusiv aspecte umanitare, organizarea forțelor de poliție locale și, eventual, implicarea forțelor internaționale de menținere a păcii.

„Discutăm despre cum ar trebui să arate Gaza și regiunea în perioada următoare”, a adăugat el.

Nicușor Dan: Nu am întâlniri bilaterale planificate

Președintele a clarificat că deciziile Comitetului pentru Pace nu sunt opozabile statelor observatoare.

„Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, putem să spunem că nu le susținem și nu le punem în practică”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat dacă prezența sa în SUA va include și discuții bilaterale, Nicușor Dan a declarat că momentan nu are în program astfel de întâlniri oficiale.

„E posibil să fie o discuție incidentală de salon, dar o discuție bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a precizat președintele.

„Consiliul pentru Pace” al lui Trump, taxă de 1.000.000.000 de dolari

Recent, preşedintele spunea că, de când România a primit invitaţia de a se alătura Consiliului, în ianuarie 2026, au fost demarate discuţii cu autorităţile americane pentru a analiza compatibilitatea prevederilor Cartei Consiliului de Pace cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român.

Reuniunea va avea loc la Institutul American pentru Pace, redenumit după numele preşedintelui Donald Trump.

Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea structurii internaționale numită „Consiliul pentru Pace”, iar statele interesate de un loc permanent ar trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari.

Restul vor putea fi membre pentru o perioadă determinată de trei ani.

România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană chemate să participe. În total, peste 60 de lideri mondiali au primit invitații similare. Printre ei, țări ca Franța, Germania, Australia, Canada, Rusia, dar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Misiunea declarată a „Consiliului pentru Pace” este de a „promova stabilitatea, de a restabili guvernarea legală și de a asigura o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE