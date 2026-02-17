Roma Antică, o fascinație modernă

Cartea este tradusă și în română, sub denumirea de „Viețile celor 12 Cezari” și costă în jur de 50 de lei.

Varianta în engleză se vinde la noi în țară cu prețuri cuprinse între 120 și 200 de lei.

Prima operă clasică de non-ficțiune din colecția Penguin Classics care ajunge în topul vânzărilor, cartea cuprinde 12 biografii ale lui Iulius Caesar și ale primilor 11 împărați romani. Textul oferă o privire detaliată asupra vieții politice, personale și psihologice a conducătorilor Romei, combinând mărturii istorice cu anecdote scandaloase.

Succesul cărții este parte a unui val mai amplu de interes pentru Roma antică, fenomen amplificat de rețelele de socializare.

În urmă cu un an și jumătate, o întrebare virală: „Cât de des te gândești la Imperiul Roman?” a adus în prim-plan influența continuă a acestei civilizații asupra culturii contemporane.

Tom Holland a explicat această fascinație: „Roma a fost întotdeauna civilizația antică de care oamenii din Marea Britanie și Occident sunt cel mai atrași. Marea Britanie a făcut parte din Imperiul Roman, iar alfabetul englez provine din latină. Ne simțim mai apropiați de romani, poate, decât de egipteni sau asirieni”.

Holland subliniază că Roma a modelat inclusiv înțelegerea modernă a puterii.

„Guvernul SUA a fost modelat după Republica Romană, dar Republica [Romană] a sfârșit prin a deveni o autocrație, așa că în America a existat întotdeauna această anxietate că un sistem republican de guvernare ar putea ajunge o autocrație și presupun că, în acest moment, această anxietate are o importanță deosebită”, a spus istoricul.

Politică, scandaluri și psihologie imperială

„Viețile Cezarilor”, cunoscută și sub numele de „Cei doisprezece Cezari”, a fost scrisă în timpul domniei împăratului Hadrian.

Spre deosebire de cronici istorice tradiționale, opera lui Suetonius este adesea comparată cu o rubrică antică de bârfe.

„Are calitatea unei rubrici de bârfe foarte intelectuale”.

„Cred că motivul pentru care a fost întotdeauna populară este faptul că este plină de cele mai senzaționale bârfe. Este un fel de Popbitch al Romei antice. Este plin de scandal și detalii extraordinare, dar este și foarte perspicace din punct de vedere psihologic”, a explicat Holland.

Editorul Stuart Proffitt de la Penguin Press a afirmat că, dacă ar fi existat liste de bestselleruri în timpul Romei antice, opera lui Suetonius ar fi fost cu siguranță în frunte.

Astăzi, traducerea modernă a cărții atrage un nou val de cititori, dornici să descopere detalii despre conducătorii Romei.

Podcasturile, sprijin pentru cărți clasice

Popularitatea cărții a fost amplificată de media digitală. Podcastul „The Rest Is History”, găzduit de Tom Holland, a dedicat patru episoade operei lui Suetonius. Cu 17,5 milioane de descărcări în acea lună, emisiunea a contribuit la creșterea interesului pentru istoria Romei.

Traducerea cărții a fost un proces îndelungat, dar satisfăcător, spune Holland: „Petreci mult timp, o perioadă lungă cu cineva de care crezi că te vei bucura de compania lui, așa că este întotdeauna bine să descoperi că chiar o faci”.

Succesul traducerii și includerea în lista bestsellerurilor demonstrează că, la 2.000 de ani de la scriere, poveștile despre putere, intrigi și personalități remarcabile continuă să capteze imaginația cititorilor din întreaga lume.

O altă carte pentru care oamenii au stat la coadă este „Secretul secretelor”, de Dan Brown.

În România, cea mai citită carte a fost „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry.