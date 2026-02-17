Amenzile riscate de șoferii din București care nu respectă aceste reguli când ninge

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Capitală, valabil de pe 17 februarie, ora 20.00, până pe 18 februarie, ora 12.00.

În această perioadă, traficul din oraș va fi supravegheat atent pentru a preveni blocajele și accidentele.

În cazul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone sau cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, există obligația echipării cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori montării pe aceste roți a lanțurilor/ echipamentelor antiderapante certificate.

Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni severe: amenzi între 1.822 și 4.050 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și eliberarea unei dovezi fără drept de circulație.

Ce recomandă Brigada Rutieră șoferilor

Brigada Rutieră, în colaborare cu autoritățile locale, va acționa pe toate arterele din București pentru a îmbunătăți condițiile de circulație acolo unde acestea sunt dificile. Totodată, șoferii au primit următoarele recomandări:

să evite deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică, iar dacă drumul este absolut necesar, să se intereseze de starea drumurilor de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și să-și pregătească autovehiculul pentru călătorie;

să sporească antenția și concentrarea la volan;

să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere;

să mențină o distanță de siguranță suficientă pentru a putea frâna în mod corespunzător;

să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate;

să evite manevrele riscante (frânarea bruscă, schimbarea bruscă a direcției de mers și depășirile repetate) întrucât riscul de derapaj crește pe un carosabil alunecos;

să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;

să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și stergătoarele;

să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere;

să poarte centura de siguranță, atât pentru protecția proprie, cât și a pasagerilor transportați.

Pietonilor le este recomandată deplasarea doar pe trotuare, iar traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile marcate și semnalizate corespunzător, la culoarea verde a semaforului electric, numai după ce sunt siguri că intenţia lor de a traversa a fost observată de către conducătorii auto.

