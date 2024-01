LIVETEXT: Israel, în fața Curții Internaționale de Justiție, ca să răspundă acuzațiilor de genocid în Gaza. IDF spune că a găsit un tunel în care au fost ținuți ostatici

Mitinguri de solidaritate cu Israelul și cu palestinienii au loc în paralel joi dimineața la Haga, unde încep audierile de la Curtea Internațională de Justiție după plângerea depusă de Africa de Sud care acuză că Israelul a comis un genocid în Fâșia Gaza, relatează The Times of Israel.

La marșul pro-israelian participă activiști ai organizațiilor sioniste creștine, precum și membri ai comunităților evreiești locale. Ei au pornit dintr-un punct central din Haga spre sediul CIJ, unde vor demonstra în fața unei expoziții care prezintă situația ostaticilor israelieni ținuți de Hamas în Fâșia Gaza.

În același timp, manifestanți pro-palestinieni s-au adunat în fața Curții Internaționale de Justiție, fluturând steaguri palestiniene și cerând încetarea focului.

This is the scene outside the international court of justice in The Hague as it prepares the international court of justice (ICJ) to hear arguments alleging that Israel is committing genocide in Gaza pic.twitter.com/sTCHTabOaN