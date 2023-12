Armata israeliană (IDF) a anunțat vineri că un soldat a fost ucis în timpul luptelor de joi din nordul Fâșiei Gaza, ceea ce ridică la 168 numărul de soldați uciși de la începutul ofensivei terestre împotriva Hamas, scrie The Times of Israel.

Cel puţin 124 de copii palestinieni şi şase israelieni au fost ucişi în Cisiordania ocupată şi Ierusalimul de est în acest an, un bilanț fără precedent care face din 2023 anul cel mai letal pentru copii, pe fondul războiului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, a denunțat Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), potrivit agenției spaniole de presă EFE, preluată de Agerpres.

O delegaţie Hamas este aşteptată vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de încetare a focului care ar pune capăt războiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas, citat de The Guardian.

Egiptul a confirmat joi că a înaintat o propunere-cadru pentru a pune capăt războiului din Gaza, inclusiv un plan în trei etape pentru încetarea focului, transmite Times of Israel.

Într-o convorbire telefonică de joi, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin și ministrul israeian al Apărării, Yoav Gallant, „au discutat despre campania militară a Israelului în Gaza și despre pregătirile pentru faza de stabilizare care va urma operațiunilor majore de luptă”, a transmis Pentagonul, într-un comunicat de presă, potrivit The Times of Israel.

28 dec. - Acum 19 ore Gruparea Hamas este deschisă la orice propuneri pentru încheierea „completă și definitivă” a războiului din Gaza, afirmă un oficial

Un oficial Hamas a declarat că gruparea militantă palestiniană este „deschisă la orice idei sau propuneri pentru încetarea completă și finală a agresiunii împotriva poporului nostru din Fâșia Gaza”, scrie The Associated Press, potrivit The Guardian.

Osama Hamdan, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că Hamas nu este interesată de o „încetare parțială sau temporară a agresiunii”.

El a reiterat poziția Hamas potrivit căreia ostaticii ținuți captivi în Gaza după atacurile din 7 octombrie asupra Israelului vor fi eliberați doar după ce va fi implementată o încetare permanentă a focului.

Întrebat despre discuțiile în derulare privind o foaie de parcurs care să pună capăt războiului, inclusiv o propunere-cadru înaintată de Egipt, Hamdan a declarat că guvernarea Fâșiei Gaza va fi o „decizie doar a poporului palestinian” și că palestinienii din Gaza „nu vor accepta o conducere care vine pe un tanc sionist sau american sau sub protecția acestui tanc”.

