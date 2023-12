Pielea lui Mariam Abu Akel era cenușie, fiind plină de praf, și fetița a putut fi auzită în timp ce salvatorii se întindeau adânc sub dărâmături pentru a-i elibera picioarele și a o ridica.

Oamenii se înghesuiau în jurul ruinelor casei familiei Abu Edwan, unde familia lui Mariam s-a adăpostit după ce a fugit din propria locuință, aflată într-o zonă mai periculoasă, în apropiere de granița dintre Gaza și Israel.

Atacul aerian a ucis 20 de persoane și a rănit alte 55, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Sănătății din Gaza, Ashraf al-Qidra.

Casa familiei Abu Edwan adăpostea numeroase persoane strămutate, precum familia Abu Akel.

Cea mai mare parte a populației din Gaza a fost nevoită să își părăsească locuințele în fața unor bombardamente acerbe și a unei ofensive terestre despre care Israelul spune că are ca scop distrugerea Hamas, grupare islamistă care a ucis peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, în timpul asaltului din 7 octombrie.

Atacurile israeliene de ripostă au ucis până acum peste 21.500 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din enclavă, mulți dintre ei fiind copii sub 18 ani.

Mama și sora lui Mariam au fost amândouă ucise în atac, împreună cu membrii familiei Abu Edwan și alte persoane din cadrul unor familii care locuiau temporar cu ei. Tatăl și fratele lui Miriam, Hamed, tot un copilaș, au supraviețuit exploziei.

Când Mariam a fost eliberată, un salvator a alergat cu ea în brațe pentru a o duce la spital. Medicii de acolo i-au bandajat tăieturile.

Spitalele din Rafah se confruntau deja cu un aflux nocturn de răniți scoși de sub casele bombardate.

Nadeen Abdulatif, o fată în vârstă de 13 ani, se afla lângă o grămadă de moloz, în apropiere de casa din Rafah în care ea și familia ei se adăpostiseră după ce propria lor locuință din orașul Gaza a fost distrusă de un bombardament aerian care a vizat clădirea de alături și care l-a ucis pe fratele ei mai mare.

Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional:

At least 20 Palestinians killed after an Israeli air strike hit a crowded residential area in Rafah, which is home to many displaced Palestinians and a nearby hospital.



Al Jazeeras Tareq Abu Azzoum reports from the scene ⤵️ pic.twitter.com/v3dw54JNRg