Hezbollah a anunțat că patru dintre membrii săi au fost uciși într-un atac israelian în cursul nopții în sudul Libanului, relatează Times of Israelâ.

Acest atac duce numărul total de membri Hezbollah despre care grupul spune că au fost uciși de la începutul războiului Israel-Hamas la 151 – majoritatea în Liban, dar unii și în Siria.

Cei patru uciși în cursul nopții au fost identificați drept Hussein Hadi Yazbek – un înalt oficial al grupării teroriste – precum și Ibrahim Pahtz, Hadi Racha și Hossein Ghazala.

#Breaking: Hezbollah announced the loss of four fighters in an Israeli airstrike, bringing the total death toll to nine Hezbollah members killed by Israel today. pic.twitter.com/f3jxacySd7