Mai puțin de 70 de camioane cu ajutor umanitar au intrat ieri în Gaza, spune Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, transmite Times of Israel.

07 dec. - Acum 10 ore Casa Albă: Israelul și Hamas nu sunt aproape de un alt acord

Casa Albă a a anunţat că Israelul și Hamas nu sunt aproape de un alt acord privind o nouă pauză umanitară, notează The Guardian.

Recomandări AFP, după mișcările anunțate de Ringier la Libertatea: „Planurile de restructurare stârnesc îngrijorări cu privire la o scădere a libertății presei în această țară” – „Se presupun legături strânse cu industria jocurilor de noroc”

Discuțiile au loc „literalmente în fiecare zi” cu privire la un posibil nou acord, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Consiliului de securitate națională al Casei Albe, John Kirby.

„Mi-aș dori să am un progres specific despre care să vorbesc – nu am. Evident, nu suntem aproape de a încheia un nou acord privind pauza umanitară și nici nu am nicio veste de dat astăzi aici despre întoarcerea ostaticilor”, a adăugat acesta.

Urmărește-ne pe Google News