Potrivit IDF, trupele Batalionului 74 al Brigăzii Blindate 188, împreună cu soldații LOTAR, au dat peste o celulă Hamas în timp ce percheziționau clădirea școlii.

The IDF releases dramatic footage of troops of the elite LOTAR Unit battling Hamas operatives in a school in Gaza Citys Shejaiya neighborhood.



According to the IDF, troops of the 188th Armored Brigades 74th Battalion, along with the LOTAR soldiers, encountered a Hamas cell as… pic.twitter.com/gZZrWwDtlz