De Ciprian Iana,

La ieșirea de la CEx, Gabriel Firea n-a negat conflictul cu Marian Oprișan, dând însă un răspuns evaziv, la întrebarea dacă a plâns: ”Aşa sunt eu, mai sensibilă. Ce contează acum? A fost, repet, o discuţie, nici nu mai are rost să intru în detalii”.

Despre discuția aprinsă cu Marian Oprișan, Gabriela Firea a mai precizat: ”A fost o discuţie legată de faptul că eu am reiterat şi adus aminte colegilor mei că am stabilit nişte principii, că nu ne mai întâlnim în afara CEx-ului şi am explicat că eu de aceea nu am fost la acea întâlnire, cum s-a spus de către dumneavoastră ‘CEx paralel”, şi dumnealui a spus că se simte jignit că eu explic de ce nu am fost şi că trebuia să fiu”.

Marian Oprișan / FOTO: Hepta

În cadrul Comitetului Executiv Național s-a hotărât numirea lui Marcel Ciolacu drept președinte interimar al Partidului Social Democrat și a lui Paul Stănescu în funcția de secretar general al partidului.

Citeşte şi:

Rise Project: Gabriel Oprea și-a scos la vânzare celebra „sufragerie”. Suma uriașă pe care o cere pe vila din Cotroceni

Cine este Paul Stănescu, noul secretar general al PSD. ”O apreciez foarte mult pe Viorica Dăncilă”

Marcel Ciolacu, noul președinte interimar al PSD. Cine mai face parte din conducerea partidului

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2019. Gemenii revin în atenția celor dragi