Reporterul începe să relateze de la faţa locului, iar după circa 12 secunde se uită spre cer şi spune „o rachetă”, în timp ce se îndepărtează din locul de unde transmitea şi caută să se adăpostească.

La aproape 10 secunde de când reporterul anunţă racheta, încep să se audă bubuituri puternice, iar operatorul pare că se ghemuieşte din mişcarea camerei video. Filmarea are mai puţin de un minut.

The film crew of the #Ukrainian channel TSN came under rocket fire in #Bakhmut in a live broadcast. pic.twitter.com/wEDcIWbTmd