Fosta adversară a lui Donald Trump la alegerile din 2016, Hillary Clinton a reacționat după ce democratul Joe Biden a devenit cel de-al 46-lea președinte al Statele Unite ale Americii.

”Alegătorii au vorbit și au ales Joe Biden și Kamala Harris pentru a fi următorul nostru președinte și vicepreședinte. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o nouă pagină pentru America. Mulțumesc tuturor celor care au ajutat la realizarea acestui lucru. Înainte, împreună”, a scris Hillary Clinton pe Twitter.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs