„Felicitări președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerăbdare să consolidăm în continuare solidul și dinamicul nostru partener strategic, în toate dimensiunile sale”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

„România va continua să lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea și reziliența comunității noastre transatlantice”, a adăugat șeful statului.

Congratulations to President-elect @JoeBiden on his victory. I look forward to further consolidating our solid&dynamic #StrategicPartnership in all its dimensions. Romania will continue to work to strengthen the security, prosperity & resilience of our transatlantic community????