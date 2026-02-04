Derapajele analizate de forul audiovizual au vizat emisiuni difuzate în luna decembrie 2025, inclusiv episoade ale „Culisele Statului Paralel” și dezbateri despre documentarul Recorder, „Justiție Capturată”.

Cea mai mare amendă, în valoare de 50.000 de lei, a fost aplicată pentru dezinformări legate de Recorder, conform propunerii membrului CNA Mircea Toma. Votul pe acest subiect a fost tensionat, fiind aprobat cu 7 voturi „pentru”.

Reprezentanții PSD din CNA, Georgică Severin, Lucian Dindirică și Monica Gubernat, au votat împotrivă, iar Severin a propus o somație în locul amenzii. Gubernat a motivat că sancțiunea financiară era „prea mare”.

Lista sancțiunilor propuse de Mircea Toma include:

Somație pentru emisiunea din 9 decembrie, unde au fost lansate acuzații împotriva unui influencer TikTok de către o susținătoare a lui Călin Georgescu

Amendă de 50.000 de lei pentru atacuri asupra lui Gigi Becali și Gelu Vișan

Amendă de 50.000 de lei pentru emisiunea din 11 decembrie, legată de dezinformările despre documentarul Recorder.

Amendă de 5.000 de lei pentru ediția din 14 decembrie, în care au fost făcute acuzații la adresa Cristinei Guseth fără a-i oferi dreptul la replică.

Mircea Toma a explicat gravitatea cazurilor de la Realitatea TV, menționând inclusiv încălcări ale normelor deontologice și lipsa echilibrului editorial.

„În cazul Gelu Vișan sunt acuzații foarte diverse, până la spionaj. Gelu Vișan, un spion al vieții private a doamnei Alexandra Păcuraru. E elucubrant. Sunt încălcate mai multe articole aici. (…) NU este un post de televiziune, noi asistăm aici la o revoltă suveranistă”, a declarat acesta.

Despre cazul Recorder, Toma a subliniat: „Este o abundență de încălcări și de afirmații fără acoperire. Au fost făcute acuzații care ar fi obligat să li se dea posibilitatea celor acuzați să se apere. Sunt mulți. Începând cu o judecătoare, doamna Panioglu, toată echipa Recorder, proprietarii Recorder. (…) Este și lipsa de echilibru. Nu a existat în toată emisiunea decât o preocupare: să desființeze in integrum conținutul unui produs editorial, discreditând atât autorii produsului, cât și persoanele intervievate. Nicio preocupare pentru subiectele formulate în produsul editorial”.

