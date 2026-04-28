Europa și Asia trag puternic în sus bugetele

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Europa și Asia. În Europa, cheltuielile pentru apărare au crescut cu 14% într-un singur an, ajungând la 864 de miliarde de dolari. În Asia și Oceania, creșterea a fost de 8,1%, până la 681 de miliarde de dolari.

Potrivit cercetătorilor SIPRI, aceste majorări arată o schimbare importantă. Țările europene, în special cele din NATO, încearcă să devină mai independente din punct de vedere militar, dar și răspund presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru a contribui mai mult la apărarea comună.

Țările NATO cresc masiv bugetele pentru apărare

Mai multe state membre NATO au crescut spectaculos cheltuielile și au cheltuit pentru prima dată peste 500 de miliarde de dolari pentru apărare.

  • Polonia: 46,8 miliarde de dolari, creștere de 23%
  • Spania: 40,2 miliarde de dolari, creștere de 50%
  • Canada: 37,5 miliarde de dolari, creștere de 23%
  • Norvegia: 17 miliarde de dolari, creștere de 49%
  • Danemarca: 14,9 miliarde de dolari, creștere de 46%
  • Belgia: 14,5 miliarde de dolari, creștere de 59%

Germania a ajuns la 114 miliarde de dolari și este acum al patrulea cel mai mare cheltuitor militar din lume.

Cât a cheltuit România pe apărare în 2025

Și România apare în raportul SIPRI. Țara noastră este pe locul 33 în lume la cheltuieli militare, cu 9,7 miliarde de dolari alocate apărării în 2025. Suma este cu 5,9% mai mare decât în 2024 și reprezintă 2,3% din PIB, potrivit institutului suedez. Date apropiate apar și într-un raport NATO prezentat la finalul lunii martie de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, potrivit căruia România a cheltuit pentru apărare în 2025 aproximativ 2,21% din PIB, adică 8,4 miliarde de euro.

Din bugetul apărării, cea mai mare parte a mers către cheltuieli de personal, adică 50,76%. Aproape 30% au fost bani pentru achiziții de echipamente, în timp ce aproximativ 7% au fost alocați infrastructurii. Restul, în jur de 12%, a acoperit alte cheltuieli, inclusiv mentenanța.

SUA rămân lider absolut la cheltuieli pe armament

Statele Unite ale Americii rămân de departe pe primul loc, cu 954 de miliarde de dolari cheltuite în 2025, urmate de China cu aproximativ 336 de miliarde și Rusia cu 190 de miliarde.

Împreună cu Germania și India, aceste țări reprezintă 58% din totalul global. Totuși, raportul arată că adevărata creștere vine de la aliații SUA. Dacă sunt eliminate cheltuielile americane din calcul, creșterea globală ar fi de 9,2%, mult mai mare decât cifra oficială.

Asia se înarmează pe fondul incertitudinii

În Asia, mai multe țări își cresc rapid bugetele militare. Japonia a majorat cheltuielile cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari. Ca procent din PIB, este cel mai ridicat nivel din 1958.

China continuă o tendință de creștere constantă, cu un plus de 7,4% în 2025, al 31-lea an consecutiv de majorare, în timp ce Taiwan a crescut cheltuielile cu 14,2%, cel mai mare salt din ultimele decenii.

Specialiștii spun că aceste creșteri sunt alimentate nu doar de tensiuni regionale, ci și de incertitudinea legată de sprijinul american în viitor.

Ucraina și Rusia cheltuie procente uriașe din economie

Ucraina este țara care alocă cel mai mare procent din economie pentru armată, și anume aproximativ 40% din PIB, în al patrulea an de război cu Rusia. Rusia a alocat 7,5% din PIB și și-a crescut bugetul militar cu 5,9% față de 2024.

Potrivit cercetătorilor SIPRI, nivelul cheltuielilor raportat la bugetele statelor este cel mai ridicat înregistrat vreodată pentru ambele țări.

Orientul Mijlociu și Africa: evoluții diferite

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită rămâne cel mai mare cheltuitor, cu 83,2 miliarde de dolari, în timp ce Israelul a cheltuit 48,3 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 5% după armistițiul din Gaza din 2025. Și Iranul apare cu o scădere oficială, dar experții spun că nivelul real este probabil mai mare, din cauza finanțărilor din afara bugetului.

În Africa, cheltuielile militare au crescut cu 8,5%, ajungând la 58,2 miliarde de dolari. Algeria este cel mai mare cheltuitor de pe continent.

Raportul SIPRI avertizează că trendul nu se va opri prea curând. Crizele internaționale, conflictele active și planurile pe termen lung ale marilor puteri indică o continuare a creșterii cheltuielilor militare și în 2026.

În plus, Statele Unite ale Americii au aprobat deja peste 1 trilion de dolari pentru apărare în 2026, iar administrația propune un buget de 1,5 trilioane pentru 2027. În același timp, războiul împotriva Iranului, costă Washingtonul aproximativ un miliard de dolari pe zi.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a eșuat contractul de 103 milioane de euro dintre Metrorex și Alstom pentru trenuri noi. Compania de stat, nevoită să scumpească biletele de transport cu 40%, ca să supraviețuiască
Parteneri
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Dr. Maria Miron, poreclită "Doamna cu coasa" de la Spitalul Pantelimon din București, va fi cercetată pentru patru crime
BREAKING NEWS
Știri România 11:08
Dr. Maria Miron, poreclită „Doamna cu coasa” de la Spitalul Pantelimon din București, va fi cercetată pentru patru crime
Ce pensionari nu primesc ajutorul de la stat în mai 2026, deși au pensia sub 3.000 de lei
Știri România 11:04
Ce pensionari nu primesc ajutorul de la stat în mai 2026, deși au pensia sub 3.000 de lei
Parteneri
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Adevarul.ro
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite
Fanatik.ro
Gigi Becali a primit 100.000 euro pentru transferul lui Meme Stoica! Adevărul despre oferta din Emiratele Arabe Unite
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Maria Constantin a recunoscut că a fost infidelă. „Am vrut și eu să văd cum e. Nici el nu a fost ușă de biserică”
Stiri Mondene 10:47
Maria Constantin a recunoscut că a fost infidelă. „Am vrut și eu să văd cum e. Nici el nu a fost ușă de biserică”
Theo Zeciu a fost prezent la East European Comic Con 2026: „Loc incredibil, inspirat din gaming”
Stiri Mondene 10:34
Theo Zeciu a fost prezent la East European Comic Con 2026: „Loc incredibil, inspirat din gaming”
Parteneri
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Parteneri
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax.ro
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
BREAKING NEWS A fost activat Planul Roșu de intervenție în Maramureș! Este vorba de 13 victime
KanalD.ro
BREAKING NEWS A fost activat Planul Roșu de intervenție în Maramureș! Este vorba de 13 victime

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale află azi decizia ÎCCJ în dosarul tentativei loviturii de stat
Politică 09:50
Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale află azi decizia ÎCCJ în dosarul tentativei loviturii de stat
Diana Șoșoacă, fără protecție în fața legii: Parlamentul European decide marți cererea procurorilor români de ridicare a imunității
Politică 09:23
Diana Șoșoacă, fără protecție în fața legii: Parlamentul European decide marți cererea procurorilor români de ridicare a imunității
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal