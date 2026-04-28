Europa și Asia trag puternic în sus bugetele

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Europa și Asia. În Europa, cheltuielile pentru apărare au crescut cu 14% într-un singur an, ajungând la 864 de miliarde de dolari. În Asia și Oceania, creșterea a fost de 8,1%, până la 681 de miliarde de dolari.

Potrivit cercetătorilor SIPRI, aceste majorări arată o schimbare importantă. Țările europene, în special cele din NATO, încearcă să devină mai independente din punct de vedere militar, dar și răspund presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru a contribui mai mult la apărarea comună.

Țările NATO cresc masiv bugetele pentru apărare

Mai multe state membre NATO au crescut spectaculos cheltuielile și au cheltuit pentru prima dată peste 500 de miliarde de dolari pentru apărare.

Polonia: 46,8 miliarde de dolari, creștere de 23%

Spania: 40,2 miliarde de dolari, creștere de 50%

Canada: 37,5 miliarde de dolari, creștere de 23%

Norvegia: 17 miliarde de dolari, creștere de 49%

Danemarca: 14,9 miliarde de dolari, creștere de 46%

Belgia: 14,5 miliarde de dolari, creștere de 59%

Germania a ajuns la 114 miliarde de dolari și este acum al patrulea cel mai mare cheltuitor militar din lume.

Cât a cheltuit România pe apărare în 2025

Și România apare în raportul SIPRI. Țara noastră este pe locul 33 în lume la cheltuieli militare, cu 9,7 miliarde de dolari alocate apărării în 2025. Suma este cu 5,9% mai mare decât în 2024 și reprezintă 2,3% din PIB, potrivit institutului suedez. Date apropiate apar și într-un raport NATO prezentat la finalul lunii martie de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, potrivit căruia România a cheltuit pentru apărare în 2025 aproximativ 2,21% din PIB, adică 8,4 miliarde de euro.

Din bugetul apărării, cea mai mare parte a mers către cheltuieli de personal, adică 50,76%. Aproape 30% au fost bani pentru achiziții de echipamente, în timp ce aproximativ 7% au fost alocați infrastructurii. Restul, în jur de 12%, a acoperit alte cheltuieli, inclusiv mentenanța.

SUA rămân lider absolut la cheltuieli pe armament

Statele Unite ale Americii rămân de departe pe primul loc, cu 954 de miliarde de dolari cheltuite în 2025, urmate de China cu aproximativ 336 de miliarde și Rusia cu 190 de miliarde.

Împreună cu Germania și India, aceste țări reprezintă 58% din totalul global. Totuși, raportul arată că adevărata creștere vine de la aliații SUA. Dacă sunt eliminate cheltuielile americane din calcul, creșterea globală ar fi de 9,2%, mult mai mare decât cifra oficială.

Asia se înarmează pe fondul incertitudinii

În Asia, mai multe țări își cresc rapid bugetele militare. Japonia a majorat cheltuielile cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari. Ca procent din PIB, este cel mai ridicat nivel din 1958.

China continuă o tendință de creștere constantă, cu un plus de 7,4% în 2025, al 31-lea an consecutiv de majorare, în timp ce Taiwan a crescut cheltuielile cu 14,2%, cel mai mare salt din ultimele decenii.

Specialiștii spun că aceste creșteri sunt alimentate nu doar de tensiuni regionale, ci și de incertitudinea legată de sprijinul american în viitor.

Ucraina și Rusia cheltuie procente uriașe din economie

Ucraina este țara care alocă cel mai mare procent din economie pentru armată, și anume aproximativ 40% din PIB, în al patrulea an de război cu Rusia. Rusia a alocat 7,5% din PIB și și-a crescut bugetul militar cu 5,9% față de 2024.

Potrivit cercetătorilor SIPRI, nivelul cheltuielilor raportat la bugetele statelor este cel mai ridicat înregistrat vreodată pentru ambele țări.

Orientul Mijlociu și Africa: evoluții diferite

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită rămâne cel mai mare cheltuitor, cu 83,2 miliarde de dolari, în timp ce Israelul a cheltuit 48,3 miliarde de dolari, în scădere cu aproape 5% după armistițiul din Gaza din 2025. Și Iranul apare cu o scădere oficială, dar experții spun că nivelul real este probabil mai mare, din cauza finanțărilor din afara bugetului.

În Africa, cheltuielile militare au crescut cu 8,5%, ajungând la 58,2 miliarde de dolari. Algeria este cel mai mare cheltuitor de pe continent.

Raportul SIPRI avertizează că trendul nu se va opri prea curând. Crizele internaționale, conflictele active și planurile pe termen lung ale marilor puteri indică o continuare a creșterii cheltuielilor militare și în 2026.

În plus, Statele Unite ale Americii au aprobat deja peste 1 trilion de dolari pentru apărare în 2026, iar administrația propune un buget de 1,5 trilioane pentru 2027. În același timp, războiul împotriva Iranului, costă Washingtonul aproximativ un miliard de dolari pe zi.

