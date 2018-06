Remus are un zâmbet larg și molipsitor. Este un copil energic, care acum trebuie să-și țină în frâu toate pornirile de a se juca, fiindcă nu are voie să facă niciun fel de efort.

„Are o malformație congenitală, îi lipsește ventriculul drept și trăiește cu un singur plămân funcțional. N-are voie să facă niciun fel de efort, nici cu bicicleta nu are voie să meargă. Înainte, mergea la dansuri, dar nu a mai putut să se ducă, cu toate că a câștigat și concursuri. Asta a fost o lovitură pentru el, să nu mai poată dansa. Acum stăm în casă, pe oxigen și mai ieșim la plimbări, din când în când”, explică mama sa, Elena Dinu.

Femeia este disperată. Este o mamă singură care crește doi copii, unul dintre ei fiind Remus, care are nevoie de atâta atenție și îngrijire. Și mai ales, de mulți bani pentru toate operațiile prin care trece.

„Imediat după naștere s-a văzut că are probleme și nu i s-a dat nicio șansă de supraviețuire. A fost operat prima dată pe cord deschis a doua zi, apoi în 2007, apoi de două ori în 2011. De o lună se simte rău și am mers la medicul său la Monza și ni s-a spus că are nevoie de încă o operație. De altfel, pe măsură ce crește, ne așteptăm să fie nevoie de alte și alte operații”, mai spune femeia, care face și un apel disperat către cei care vor să o sprijine.

Remus ar trebuie să fie operat de urgență, iar intervenția chirurgicală ajunge la 7.500 de euro.

RO60INGB0000999902116177

Titular: Elena Dinu

