De la politică și zone de conflict la afaceri cu câini de protecție

Kim Greene este cofondatoare și președinte al Svalinn, o companie cu sediul pe o fermă de 170 de acri din Livingston, Montana, SUA unde până la 46 de câini sunt crescuți și antrenați simultan.

În 2024, firma a generat venituri de aproape 3 milioane de dolari, potrivit CNBC Make It.

Greene și-a început cariera ca și consilier politic, lucrând inclusiv în Afganistan pentru fostul președinte Hamid Karzai.

Ulterior, s-a mutat la Nairobi, Kenya, unde a fondat, alături de soțul ei de atunci, compania Ridgeback Ltd., axată pe consultanță de securitate, autoapărare și protecția diplomaților.

Afacerea era intensă și riscantă, mai ales în timp ce creștea gemeni.

„Am fost faliți mulți ani, așa că nici măcar nu mi-am permis luxul să mă gândesc la finanțele personale. Ne agățam de treabă cât am putut de mult”, spune Greene.

Ideea câinilor de protecție a apărut în perioada în care era însărcinată și căuta o modalitate de a se simți în siguranță în Nairobi.

A adoptat un câine metis de ciobănesc olandez care, spune ea, funcționa ca un „câmp de forță” în jurul ei.

Svalinn, afacerea care vinde siguranță pe patru picioare

Compania, redenumită ulterior Svalinn, s-a mutat în Statele Unite în 2013 și s-a concentrat exclusiv pe câini de protecție începând cu 2015.

Fiecare câine este dresat timp de aproximativ doi ani pentru obediență, stabilitate emoțională, socializare, agilitate și protecție personală.

„Ceea ce tocmai am văzut a fost un exemplu perfect de «întrerupător pornit» și «întrerupător oprit»”, explică Greene, referindu-se la capacitatea câinilor de a ataca la comandă și de a reveni instantaneu la un comportament calm.

Câini antrenați pentru familii înstărite Foto: Facebook Svalinn

„A-ți putea folosi câinele și a-l face să se supună din nou, într-o nanosecundă, este o artă cu adevărat exersată.”

Greene subliniază că acești câini nu sunt pentru oricine: „Acesta nu este un produs pentru toată lumea. Pur și simplu nu este.”

Clienții ultra-bogați vor superprotecție

Un câine Svalinn este livrat personal familiei, iar un antrenor petrece câteva zile la domiciliul clientului pentru a-i învăța cum să lucreze cu animalul. Mulți clienți revin periodic la fermă pentru sesiuni suplimentare de dresaj.

„[Clienții] noștri nu trebuie să aibă superputeri sau mușchi masivi sau să latre ordine”, spune Kim Greene.

„Suntem oameni obișnuiți. Câinii se adresează oamenilor obișnuiți. Câinii trebuie să se simtă foarte confortabil cunoscând astfel de oameni.”

Stephen Mazzola, maior în rezervă al Forțelor Aeriene Americane și pilot Delta Air Lines, spune că a ales Svalinn pentru filosofia companiei: „Crescuți pentru a iubi. Dresați pentru a proteja”.

Despre câinele său, Jet, un ciobănesc olandez, afirmă: „Ca membru al familiei, este ceva ce nu pot măsura în bani”.

Deși interesul vine pe fondul creșterii populației înstărite din Vestul american, Greene spune că nu urmărește extinderea agresivă.

„Aș prefera să rămân la nivel de boutique și foarte personalizat”, explică ea, dorind să mențină exclusivitatea și controlul calității.

După divorțul din 2019 și ieșirea fostului soț din companie, Greene a fost aproape să-și vândă acțiunile. S-a răzgândit când a realizat că Svalinn poate deveni propria ei poveste.

„Mi-am dat seama că iubesc cu adevărat ceea ce fac”, spune ea.

Astăzi, Greene afirmă că trăiește exact viața pe care și-a dorit-o: „Aceasta este viața visurilor mele și este inclusă în jobul visurilor mele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE