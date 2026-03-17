Firmele câștigătoare, în vizorul anchetatorilor europeni

„La Gara de Nord, de acum 1-2 săptămâni avem un control EPPO, nu aș vrea să mă pronunț, lăsăm organele abilitate să își facă treaba. Sunt mai multe discuții pe o actualizare a prețurilor, nu aș putea să vă spun în mod clar”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă va ordona o anchetă internă a corpului de control, Șerban a precizat că nu poate face acest lucru fără a interfera cu investigația europeană.

„Să își asume răspunderea cei care au ținut această licitație dacă a fost intenționat ținută pe lângă lege, nu eu ca ministru”, a adăugat el.

Potrivit unui articol publicat în 2023 de Club Feroviar, licitația pentru modernizarea Gării de Nord a fost câștigată de asocierea dintre două firme românești: SC Gdo Mov Impex SRL și SC Omega Cert Sistem SRL. Contractul, finanțat prin Programul Transporturi (PT) din fonduri nerambursabile, are o valoare de 419,8 milioane de lei fără TVA și prevede o durată totală de 55 de luni pentru proiectare și execuție.

Totuși, detaliile despre firmele câștigătoare ridică semne de întrebare. Gdo Mov Impex, cu sediul în Baia Mare, este deținută de Delia Goie și are ca principal obiect de activitate lucrările de construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. În 2022, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 35,2 milioane de lei și un profit de 1,7 milioane de lei, având 35 de angajați.

Deși a participat la mai multe licitații feroviare, inclusiv pentru modernizarea podurilor din zona Cluj, compania nu dispune de un site de prezentare, ceea ce ridică dubii legate de transparență.

De cealaltă parte, Omega Cert Sistem, o firmă cu doar un singur angajat, este deținută de familia Toader. În 2022, compania a raportat o cifră de afaceri de 442.000 de lei și un profit de 106.000 de lei, dar datoriile au depășit valoarea profitului. Domeniul său principal de activitate este legat de consultanță tehnică, iar în iulie 2023 a câștigat un alt contract feroviar, în valoare de 563.500 de lei, pentru lucrări la o amenajare hidrotehnică pe linia Ploiești Sud-Măneciu.

Nereguli în încercarea modernizării altor gări din România

Gdo Mov Impex are deja un istoric de probleme. La finalul anului 2025, compania a primit un certificat de neîndeplinire corespunzătoare a unui contract privind modernizarea Gării Câmpia Turzii. În documentele oficiale sunt menționate, de asemenea, întârzieri de sute de zile în alte contracte semnate cu autoritățile feroviare.

Licitația pentru modernizarea Gării de Nord a atras trei oferte, conform Club Feroviar. Pe lângă asocierea Gdo Mov Impex – Omega Cert Sistem, au mai participat companii cu experiență vastă în domeniu, precum Construcții Erbașu, responsabilă pentru proiecte mari ca stadionul Rapid Giulești și pasajul Eroii Revoluției, și asocierea CMA Construct Development – Velmanit Impex. În ciuda acestor competitori, asocierea dintre cele două firme românești, care nu dispun de site-uri de prezentare și au capacități limitate, a fost desemnată câștigătoare.

Investigația EPPO și viitorul proiectului Gării de Nord

Deocamdată, ancheta EPPO se află în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii clare cu privire la posibilele nereguli constatate. Proiectul de modernizare vizează reabilitarea spațiilor din cele trei corpuri principale ale Gării de Nord: Corpul A (clădirile de pe Bulevardul Dinicu Golescu), Corpul B (zona centrală cu coloane și casele de bilete pentru clasa I) și Corpul C (casele de bilete pentru clasa a II-a, pe strada Calea Griviței).

Cu o durată totală de aproape cinci ani, lucrările au ca scop transformarea celei mai mari gări din România într-un spațiu modern și funcțional pentru călători. Totuși, controversele legate de atribuirea contractului și investigațiile în desfășurare ar putea complica și mai mult finalizarea acestui proiect esențial pentru infrastructura feroviară a țării.