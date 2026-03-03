Lucrare realizată la 18 ani distanță de capodopera lui Nicolae Grigorescu

Lucrarea scoasă acum la vânzare este realizată de pictorul româno-francez Emilian Lăzărescu, în 1903, la doar 18 ani după finalizarea, în 1885, a cunoscutei capodopere a lui Nicolae Grigorescu, considerată una dintre cele mai valoroase lucrări de artă din România.

„Atacul de la Smârdan” poate fi admirat în expoziția dedicată Licitației de Primăvară, la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic, de luni până duminică, mereu cu intrare liberă, în generosul interval orar 10.00-20.00.

„Nu este de mirare că Emilian Lăzărescu a dorit să se raporteze la opera lui Nicolae Grigorescu. A fost atras de această lucrare și a reprodus-o, așa cum am văzut, aproape identic, ceea ce este mare lucru, pentru că e foarte greu să transpui în opera ta, la o scară mai mică, opera identică a celui pe care, poate, l-ai considerat a fi un maestru al tău. Deci, evident că lucrarea l-a provocat. Și opera sa este, de asemenea, remarcabilă”, a precizat Cornel Constantin Ilie, managerul interimar al Muzeului Național de Istorie a României.

Opera de la Muzeul Național de Istorie a României a intrat în restaurare!

Iar licitația are loc în contextul în care opera lui Nicolae Grigorescu, o capodoperă de foarte mari dimensiuni aflată în colecția Muzeului Național de Istorie a României, se află în proces de restaurare.

„Este, fără discuție, una dintre cele mai importante opere aflate în patrimoniul instituției noastre și sigur una din cele mai importante piese din patrimoniul cultural național. După deschiderea muzeului, în 1972, a făcut parte din expoziția permanentă, unde a stat până în 2002. L-am expus în anul 2023, pentru a putea fi admirat de publicul vizitator înainte de a intra în restaurare și este foarte important ca acest proces să aibă loc, pentru ca pictura să-și recapete strălucirea de altădată și pentru a putea fi prezentată, din nou, în cadrul expozițiilor noastre“, a mai precizat Cornel Constantin Ilie.

„Atacul de la Smârdan” a intrat oficial într-un proces amplu de restaurare la începutul acestui an.

„Am încredere în echipa de restauratori cu care lucrăm, doamna Sorina Gheorghiță și domnul lector univ. Romeo Gheorghiță, pentru că și-au dat deja dovada măiestriei, și acest lucru poate fi văzut chiar acum, pentru că avem o expoziție dedicată restaurării picturilor din patrimoniul muzeului, inclusiv un Grigorescu, pictura intitulată «Dorobanțul», de asemenea una de mari dimensiuni”, a mai adăugat managerul interimar al muzeului.

Tabloul are o lățime de 488 de centimetri și o înălțime de 295 de centimetri, acoperind o suprafață totală de peste 14 metri pătrați.

Nicolae Grigorescu (1838-1907) a construit această compoziție pornind de la experiența directă a frontului Războiului de Independență din 1877-1878, fiind unul dintre pictorii oficiali ai campaniei românești din Bulgaria. El a realizat pe teren numeroase crochiuri și schițe care au stat la baza marilor sale compoziții istorice.

Tocmai această încărcătură de autenticitate, dublată de anvergura plastică a scenei, face din „Atacul de la Smârdan” una dintre capodoperele artei vechi românești și, probabil, cea mai importantă operă de artă românească cu temă istorică aflată încă pe teritoriul României.

