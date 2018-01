La împlinirea a o sută de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, mai mulți nostalgici ai Epocii de Aur și ai fostului “tovarăș” au mers la casa natală din localitatea olteană Scornicești pentru a-i aduce un omagiu celui pe care îl consideră “cel mai de seamă om politic al poporului român din toate timpurile”. Uniți de amintirile din anii de dinainte de 1989, membrii Partidului Comunist Român – Comitetul de Reorganizare au decis să lupte pentru canonizarea acestuia și pentru reinstaurarea regimului socialist.

Erou martir al României și cel mai mare politician român din toate timpurile reprezintă Nicolae Ceaușescu pentru o mână de români care au mers, vineri, să îi aducă un omagiu fostului “tovarăș”, în ziua în care acesta ar fi împlinit 100 de ani.

Acesta a subliniat că atât Elena, cât și Nicolae Ceaușescu sunt martiri ai socialismului ce s-au luptat ca România să nu fie colonie NATO și a Uniunii Europene. Mai mult, nostalgicii fostului lider comunist sunt de părere că România ar trebui să redevină Dacia. Ba chiar președintele Comitetului Naţional pentru Cinstirea Memoriei Preşedintelui-cel-Mare, Eroul-Martir Naţional, „Nicolae Ceauşescu”, Gheorghe Ungureanu, susține că Ceaușescu este defăimat în spațiul public, deși a înregistrat “cele mai mari rezultate pentru toată populația țării”.

Recunoscători pentru traiul avut în Epoca de Aur, nostalgicii lui Ceaușescu își doresc ca acesta să fie canonizat.

„Pentru rezultatele de excepţie pe care le-au menţionat deja tovarăşii, am gândit şi organizat, încă din 1990, după asasinarea preşedintelui, un Comitet naţional pentru cinstirea memoriei preşedintelui cel mare Nicolae Ceauşescu. În numele acestui comitet şi al conducerii Partidului Comuniştilor, am hotărât ca să vă propunem astăzi în acest loc lansarea unui mic document, un fluturaş cu imaginea preşedintelui, pe care să-l declarăm sfânt al poporului şi al neamului dac”, a îndemnat Gheorghe Ungureanu.

Nici măcar imaginile Revoluției și ale procesului soților Ceușescu nu i-au determinat pe unii dintre fanaticii comunismului să renunțe la însemne ale regimului. Coman Voicu ține strâns în brațe, în dreptul inimii, două drapele.

„Am două steaguri, unul cu stema Republicii Socialiste România şi unul cu stema Partidului Comunist Român pentru că noi considerăm că PCR trebuie să-şi continuă activitatea începută în 1921. Am păstrat steagul, deşi mi-a fost teamă în anii ’90. L-am ţinut ascuns o perioadă pentru toţi cereau distrugerea socialismului. Socialismul nu trebuie distrus pentru că socialismul e foarte bun, iar capitalismul este profund corupt. Şi carnetul de partid îl am şi acum, dar îmi pare rău că nu-l am la mine. Nu mă pot transforma, să fiu cameleon, sunt acelaşi. Am venit an de an la fost locuinţă a preşedintelui şi se vede bogăţia omului, o casă simplă”, a spus Coman Voicu.