Lui George Scarlet, un afacerist din Constanța, i-au plăcut foarte mult gondolele venețiene și și-a dorit să își cumpere una și să o aducă pe malul mării, în Constanța. A găsit una la mâna a doua, veche de 15 ani și cu tot cu drumul din Veneția până în Constanța a plătit aproximativ 9.000 de euro.

Asta se întâmpla în anul 2016, iar de atunci și până în primăvara acestui an s-a chinuit să rezolve partea birocratică pentru a putea putea folosi legal gondola pe apele din România.

Cu multă documentare, discuții, teste de flotabilitate, gondola botezată Giuli, după fiica de 6 ani a lui George Scarlet, a primit număr de bordaj și poate naviga atunci când marea o permite.

O altă problemă cu care s-a confruntat George Scarlet a fost condusul gondolei. Ceea ce părea un lucru simplu, s-a dovedit a nu fi deloc așa.

„Inițial, am încercat să învăț după tutoriale de pe youtube, dar nu mi-a ieșit. Atunci, am mers înapoi în Veneția și timp de cinci zile am învățat să conduc gondola, mărturisește gondolierul autohton.