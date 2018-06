Oamenii din Dăbuleni au început în urmă cu câteva zile să culeagă primele lubenițe de pe sutele de hectare cultivate cu “dulcele” doljean. Recolta este una bună, suficientă pentru a acoperi cerința din țară, dar și pe cea din străinătate. Fermierii susțin că pepenii lor sunt bio, iar cei care au apărut deja pe piață nu provin de la Dăbuleni.

Agricultorii sunt susținuți de către autoritățile locale care i-au sprijinit să își formeze cooperativa.

„Declarăm deschis sezonul lubeniței de Dăbuleni care este certificată prin “Casa Pepenilor Dăbuleni”, iar mai nou avem și cooperativă care, cu siguranță, o să îi ajute pe fermieri să își vândă mult mai bine marfa. Produsele noastre merg la nivel național și, să sperăm cu puțin noroc, dacă producătorii vor îndeplini toate condițiile, să meargă și în afara țării. Cooperativa a primit o ofertă din Suedia, iar noi am purtat discuții cu fermierii și ne-au comunicat că le-a fost cerută o anumită cantitate, pepenele să aibă între patru și șase kilograme și am înțeles că vor un anumit soi de lubeniță pe care îl vor acolo în Suedia pe piață. Acolo marfa va merge în supermarket”, a precizat Claudia Ghiță, purtător de cuvânt al Primăriei Dăbuleni.

Reprezentantul administrației locale susține că, din păcate, nu există solicitări pentru piața românească.

“Din păcate, la nivel național nu există ofertă, dar sperăm ca această cooperativă să aibă sorți de izbândă, iar de anul viitor să reușească să satisfacă cererea și ofertele să fie mult mai mari. Concurența este neloială, iar în momentul de față s-a declarat ca fiind pepene de Dăbuleni pe piețele naționale până acum o săptămână, însă acest lucru nu este adevărat, noi abia acum am declarat deschis sezonul recoltării de lubeniță. Pepenii de Dăbuleni nu sunt tratați ca atare, iar ei chiar sunt bio și tratați conform standarelor și normelor agricole și ar trebui să nu fie confundați cu pepenii din Turcia sau Grecia“, a mai spus Claudia Ghiță.

Fermierii din Dăbuleni sunt foarte mândri că roadele muncii lor vor ajunge la export. Și au de unde vinde. Doljeanul Alin Moraru preconizează că va culege de pe cele trei hectare undeva la 240 tone de pepene verde. Și a vrea să îl cam vândă pe tot în străinătate, unde prețul obținut e mai mare.

„Recolta este destul de bună, dar în momentul de față prețul este foarte mic, iar în perioada următoare o să scadă și mai mult. Am reușit să vând deja, dar cu 1 leu și 50 de bani, iar în piețe se vinde cu 3 lei. La noi, întotdeauna scade prețul din cauză că bișnița ne omoară, dar și faptul că pe piață sunt pepeni de la greci și sunt pe terminare și îi vând cu prețuri mici. M-ar interesa să duc marfa la export, dar trebuie să facem contracte și să ne spună exact ce soiuri vor pentru export. Trebuie un anumite soi, anumite mărimi, iar noi avem să livrăm cantitatea dorită pentru cei care vor să cumpere marfa pentru export. Ar fi foarte bine ca pepenii de Dăbuleni să ajungă în Suedia pentru că și cei din străinătate ajung la noi și sunt cumpărați. Din păcate, pepenii românești îi ducem pe tarabe iar în supermarket avem din alte țări. Am făcut o cooperativă și sperăm ca la anul să facem contracte cu marile magazine și să reușim să ne vindem mai bine marfa“, este de părere Alin Moraru.

Unii dintre fermieri au mai vândut în alte țări și în anii trecuți.

Anul acesta, pepenii de Dăbuleni s-au copt cu zece zile mai devreme.

„Solurile nisipoase din zonă se încălzesc foarte bine, dar se și răcesc la fel de bine, însă anul acesta am avut un an atipic și din iarnă am intrat direct în vară, iar temperaturile ridicate au copt pepeni mult mai repede“, a precizat Aurelia Diaconu, director Stațiunea de Cercetare Dăbuleni.