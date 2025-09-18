Plaja Kamchia e la 25 km de Varna, spre Burgas. Ca să ajungi acolo, trebuie să ieşi de pe drumul european şi să mergi spre inima pădurii Langoz, la marginea căreia cel mai mare râu din Bulgaria, Kamchia, se varsă în Marea Neagră. Zona, declarată rezervație naturală, e inclusă în patrimoniul UNESCO.

Drumul spre Kamchia. Foto: Eli Driu

Drumul şerpuieşte vreo cinci kilometri printre frasini şi stejari şi se termină într-o parcare înconjurată de buticuri cu suveniruri şi câteva terase cu specific pescăresc. Mai în vale, aproape de malul râului şi de ambarcațiunile trase la ponton, micii întreprinzători locali te îmbie la o plimbare pe Kamchia.

Un monument pentru colonelul din Armata Roşie, chiar la intrarea pe plajă

Asfaltul coboară apoi spre plaja mării, printre copacii înalți pe care iedera deasă urcă până aproape de cer. Dincolo de ei, e râul care se grăbeşte spre gura de vărsare, străjuit de bărci colorate ce stau răsturnate pe pământ, ca nişte gândaci uriaşi.

Când se termină copacii, se ivesc marea şi plaja din care Federația Rusă a cumpărat o bucată. Şi tot atunci, apare primul semn de marcare a teritoriului: un monument ridicat spre „Veşnica Amintire”, în memoria celor 23 de „emigranți bulgari” care, în august 1941, au ajuns aici „cu submarinele, din Uniunea Sovietică, pentru a ajuta mişcarea de rezistență din Bulgaria”, după cum scrie pe placa de marmură.

Monumentul ridicat spre „Veşnica Amintire”

În piatră e gravată lista cu numele celor veniți cu submarinele, iar în fruntea ei e Ţviatko Radoinov. Membru în partidul socialist bulgar, el ce a fugit în URSS, unde a ajuns colonel în Armata Roşie, iar în 1941 a fost trimis în Bulgaria, alături de alți ilegalişti cu pregătire militară, pentru a întreprinde acțiuni de sabotaj şi de propagandă.

Bulgaria încă îl elogiază pe fostul ofițer al Armatei Roşii. Şi, ca o ironie a istoriei, alături de monumentul dedicat lui, lângă plaja Kamchia a apărut în 2017 un altul, mai mic, ridicat în memoria maiorului de aviație Georgi Anastasov, care s-a prăbuşit cu elicopterul, în timp ce participa la exercițiul tactic „Black Sea 2017”, pentru întărirea flancului estic al NATO.

Maşinile de poliție ce patrulează pe lângă plaja izolată şi aproape pustie

O sută metri mai jos, pe drumul ce merge paralel cu marea, apare al doilea semn marcat de ruşi. E scris cu graffiti negru, pe peretele unei foste terase, dincolo de perdele alb-albastre ce flutură în bătaia vântului: „МОСКВА ПРИВЕТ”. Înseamnă „Moscova, salut” şi e numele unui cântec lansat în 1997, foarte popular în Federația Rusă.

„Moscova, salut” e scris pe perete

„Nu ştim dacă ruşii mai vin aici. Să sperăm că nu”, ne spun oamenii care se îndreaptă spre plajă. Majoritatea sunt localnici, după maşinile cu număr de Bulgaria, parcate pe aleea ce coboară spre mare.

Din când în când, zona e patrulată de două maşini de poliție ce urcă şi coboară, scanând perimetrul. Lucru ciudat, pentru o plajă izolată şi aproape pustie.

Miile de turişti străini ce vin pe litoralul bulgăresc nici n-au auzit de Kamchia. Cu excepția ruşilor. Ani la rând, ei au trecut cu miile prin „Kamchia Smart City” (Kamchia Oraș Inteligent – n.r.), tabăra ridicată de Primăria Moscovei lângă Varna.

„Kamchia Smart City” (Kamchia Oraș Inteligent – n.r.)

Azi, drumurile ce urcă de pe plajă spre complexul turistic au porțile încuiate cu lacăt, iar de gratii este prins un anunț, scris în rusă, bulgară şi engleză: „Obiectivul nu este operațional!”.

Anunțurile prinse pe porțile de intrare de la complexul ruşilor

Aşa după cum vom descoperi imediat, anunțul e doar parțial adevărat.

Calul troian al ruşilor: o companie înființată pe teritoriul Bulgariei

Constituția din Bulgaria prevede că „pământul este un bun național fundamental ce se bucură de o protecție specială din partea statului și a societății”, iar „străinii și persoanele juridice străine pot dobândi drepturi de proprietate asupra terenurilor în condițiile ce decurg din aderarea Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană sau în virtutea unui tratat internațional ratificat, promulgat și intrat în vigoare în Republica Bulgaria, precum și dacă sunt moștenitori legali”.

Federația Rusă n-avea nicio şansă să cumpere teren pe litoralul bulgăresc. Dar a fentat interdicția, printr-o inginerie. Mai întâi, în iulie 2003, a fost înființată o societate pe acțiuni cu sediul în Bulgaria: SOK Kamchia EAD. Trei luni mai târziu, toate acțiunile au fost cumpărate de Primăria Moscovei, cu 2.100.000 de dolari americani, potrivit unui document oficial.

Mai departe, ruşii, prin interfața acestei companii bulgare la care erau unici acționari, au cumpărat, pe bucăți, 31 de hectare de teren pe coasta Mării Negre. Le-au luat de la autoritățile locale şi centrale din țara vecină, la un preț cu mult sub cel al pieței, conform dezvăluirilor făcute de jurnaliştii bulgari.

În anii ce au urmat, Primăria Moscovei a alocat zeci de milioane de euro „pentru proiectarea și construcția Complexului Sanatoriu – Recreativ (SOK) «Kamchia»”. Statul bulgar a cotizat şi el în 2009, alocând 7,7 milioane de leva (adică, 4,2 milioane de dolari) din banii publici, pentru alimentarea cu apă a bazei, potrivit celor de la „Europa Liberă” din Bulgaria.

În 2010, SOK Kamchia a fost inaugurat, în prezența premierului de atunci al Bulgariei, Boiko Borisov, dar şi a primarului Moscovei, Iuri Lujkov.

Complexului Sanatoriu-Recreativ (SOK) «Kamchia»

Autoritățile din Bulgaria au proslăvit ghimpele rusesc înfipt lângă granița unui stat membru NATO. Primăria din Avren, oraş de care aparține (teritorial) SOK Kamchia, scria că acest proiect de investiții este „unul de mare importanță socială, un exemplu de cooperare cu succes între specialiștii din Bulgaria și Rusia”.

Tabăra pentru copii „Raduga”

Complexul rusesc a primit de trei ori сеrtіfісаtul dе іnvеѕtіtоr „сlаѕа А”, de la Міnіѕtеrul Есоnоmіеі șі Тurіѕmuluі, рrеmіul „Реntru сеа mаі ѕеmnіfісаtіvă іnvеѕtіțіе în turіѕm dіn 2009”, din partea Аѕосіаțіеі Ноtеlіеrе șі Rеѕtаurаntеlоr, dar șі рrеmіul „Реntru о іnvеѕtіțіе есоlоgісă – 2010” аl Саmеrеі dе Тurіѕm dіn Вulgаrіа.

Tabere pentru copii, dar şi pentru miile de veterani de război din Rusia

SOK Kamchia este, cu adevărat, un minioraş. El e compus din:

1. Complexul hotelier „Longoz”, care are 450 dе раturі, curte interioară, ріѕсіnă, ѕаlă dе fіtnеѕѕ, ѕălі dе соnfеrіnțе;

2. Tabăra pentru copii „Raduga”: 700 de paturi, centru comunitar pentru activități culturale și recreative, sală de cinema;

3. Tabăra pentru copii „Marea Neagră”: 600 de paturi, centru comunitar;

4. Complexul educațional și terapeutic;

5. Centrul medical de diagnostic și balneologie „Zdraveț”;

6. Complexul de vile „Pirin”: un hotel şi 11 vile cu două etaje, unde pot fi cazate 250 de persoane;

7. Complexul sportiv, construit și echipat conform standardelor olimpice;

8. Un amfiteatru deschis, cu vedere la mare, de 2.000 de locuri;

9. Complexul restaurant „Cristal”: restaurant principal, cu 250 de locuri, snack bar, cafenea-patiserie, plus pizzerie.

Antrenamente la complexul sportiv din SOK Kamchia

În SOK Kamchia ar рutea fi cazate 2.000 dе persoane ѕіmultаn. Complexul dispune şi de o plajă proprie, dotată cu vestiare, dușuri, turnuri de salvamar, dar şi un cabinet medical.

În 2014, ruşii au deschis la Kamchia şi un centru educațional, „Iuri Gagarin”, compus dintr-o şcoală privată, un planetariu, un centru aerospațial, Muzeul Prieteniei Slave, laboratoare educaționale, o sală de conferințe cu 250 de locuri, dar şi un studio de radio și televiziune.

Complexul rusesc era deschis tot anul, iar „Primăria Moscovei a trimis aici veterani de război şi pensionari din Moscova, precum şi familii numeroase de moscoviți, cu vouchere sociale”, declara directorul SOK Kamchia, într-un interviu acordat presei ruse.

Jurnaliştii din Bulgaria scriu că în Kamchia ajungeau anual circa 3.000 de veterani de război care, precum ceilalți turişti ruşi, erau aduşi cu avioanele ce aterizau pe aeroportul din Varna sau din Burgas.

Afacerea ruşilor din Bulgaria părea că merge ca pe roate. Dar în februarie 2016, Primăria Moscovei anunța că va face o licitație, pentru vânzarea întregului complex, la un preț de pornire de 6,05 miliarde de ruble (circa 66,5 milioane de euro). Câteva zile mai târziu, SOK Kamchia preciza însă că tot demersul a fost anulat.

Lavrov: „Dacă vorbim despre «putere soft», Kamchia e exemplul ideal”

În decembrie 2019, potrivit Interfax Rusia, ministrul de externe Serghei Lavrov declara despre complexul Kamchia că ar putea fi transferat, de la Primăria Moscovei, în proprietatea Federației, pentru a primi finanțare de la bugetul de stat.

„Suntem îngrijorați de faptul că, în ultima vreme, s-au acumulat tendințe foarte negative în situația din jurul acestui complex. O serie de clădiri sunt închise, altele sunt închiriate. Nu este foarte clar raportul de proprietate, există datorii fiscale și o acumulare de alți factori foarte alarmanți”, spunea Lavrov, în Consiliul Federației Ruse.

Atunci s-a propus ca baza Kamchia să devină „principala platformă externă, culturală și umanitară pentru promovarea intereselor Federației Ruse în Europa”. „Dacă vorbim despre «putere soft»”, sublinia Lavrov, „atunci acesta este exemplul ideal, în sensul cel mai pozitiv. Un loc care s-a bucurat de o popularitate colosală în rândul tinerilor, al sportivilor, al celor care doresc să dezvolte contacte între oameni, între cetățenii Rusiei, Bulgariei și ai altor țări”.

Serghei Lavrov. Foto: Hepta

Pentru că nu şi-au plătit datoriile în Bulgaria, ruşilor le-a fost tăiat curentul

Când Lavrov anunță că vrea să facă din Kamchia o „putere soft”, acolo începuse declinul. În decembrie 2019, conturile bancare ale companiei au fost blocate, pentru neplata taxelor şi impozitelor către statul bulgar. Abia atunci, ruşii au început să-și achite din obligații, scrie 168chasa.bg. Dar apoi a venit pandemia de COVID şi, la începutul lui 2020, odată cu impunerea restricțiilor de călătorie, complexul a fost închis, iar site-ul companiei (https://kamchia-corporate.com) a devenit inactiv.

În vara acelui an, SOK Kamchia EAD avea impozite neachitate în valoare de „aproape un milion de leva”, adică peste 500.000 de euro, potrivit jurnaliştilor de la bourgas.ru.

În 2021, societatea deținută de Primăria Moscovei raporta pierderi de 8.735.000 de leva (circa 4,7 milioane de euro). Mai avea 92 de angajați, față de 500 – în anii de glorie, şi venituri de 17.146.000 de leva (circa 8,7 milioane de euro).

Anul următor, când pandemia părea că e pe ducă, ruşii au invadat Ucraina, iar declinul complexului Kamchia s-a adâncit. Le-a fost tăiat curentul, iar oamenii din satul învecinat, Bliznatsi, le povesteau jurnaliştilor de la 168chasa.bg că acolo au mai văzut luminile aprinse doar în preajma Revelionului.

Presa şi autoritățile din Bulgaria spun că, în prezent, miniorăşelul ruşilor din Kamchia a intrat în conservare, orice activitate fiind sistată. Dar reporterii Libertatea care au mers acolo au descoperit cu totul altceva.

O cafea şi-o limonadă fără novicioc, pe terasa ruşilor de la malul mării

Restaurantul „Cristal” e la baza orăşelului rusesc, chiar lângă plajă. În 2019, denumirea i-a fost schimbată pe firmament, în „Река Mоре Oкеан” (Râu Mare Ocean – n.r.). Pe bonurile fiscale însă, numele de „Cristal” a rămas.

Restaurantul „Река Mоре Oкеан”

De la depărtare, clădirea uriaşă a restaurantului pare părăsită. Însă pe o aripă a ei, la parter, încă există activitate: vreo zece mese scoase afară şi un chelner plictisit care-şi aşteaptă muşterii. Ne aşezăm pe scaune şi comandăm o cafea şi-o limonadă. Chelnerul se întoarce repede cu ele, căci terasa e aproape goală. Cafeaua espresso e de fapt un ness, iar limonada e un suc tec d’antan. La final, primim bonul fiscal pe care e trecut doar „1 артикул” (un produs – n.r.): „безалкохолни” (fără alcool – n.r.). Bonul e emis de firma ce administrează acum terasa: „ELTA INVEST EOOD”, o societate cu răspundere limitată ce-l are ca unic acționar pe un bulgar din Varna, Lazar Evgeniev Ganchev.

Bonul fiscal primit la restaurantul din complexul ruşilor

Ne bem non-alcoolicele, luăm bonul şi pornim mai departe. În apropiere de restaurant e cabinetul medical care, pe vremuri, asigura asistența miilor de turişti ruşi veniți pe această plajă. Surprinzător, cabinetul e deschis şi acum. La intrare sunt două angajate care mănâncă din nişte casolete şi o pisică neagră ce aminteşte vag de pantera care face flic-flac peste Dunăre. Când ne văd, angajatele se ridică de la masă şi intră repede în cabinet.

Cabinetul medical

Cine ar mai avea nevoie de asistență medicală, într-un complex declarat „neoperațional”? Ca să aflăm răspunsul, urcăm de pe plajă înapoi, spre pădure şi spre intrarea principală în „Kamchia Smart City”. Şi găsim porțile larg deschise.

Două ambulanțe, butucii lui Iuri Gagarin şi bidoanele goale din tomberoane

Intrăm în SOK Kamchia pe două din străzile ce pornesc dintr-un sens giratoriu. Pe prima, în dreapta, se înalță maiestuos complexul sportiv

Complexul sportiv

Suntem singuri pe aleile orăşelului rusesc. Clădirile din jur, nişte mastodonți din tablă, piatră şi metal, par a fi goale. Dar sunt încă bine întreținute, ca şi când angajații de aici ar fi plecat săptămâna trecută, nu cu peste cinci ani în urmă.

Pe unul din garduri e prins un anunț, scris în limba bulgară: „Внимание! Вратите се отварят от охраната”, („Atenție! Ușile sunt deschise de către agentul de pază”), plus numărul de telefon la care îl poți suna. Aşadar, cineva mai trece pe aici…

N-am găsit niciun agent de pază. Dar am descoperit alte urme de viață în complexul „nefuncțional”. De pildă, cele două ambulanțe ce stau parcate în aripa de est a SOK Kamchia. Iar una dintre ambulanțe a coborât, la un moment dat, pe șoseaua de pe faleză.

Alt semn sunt butuci de lemn din curtea centrului educațional „Iuri Gagarin”. Evident, n-au fost trimişi de Laika din spațiu, au fost tăiați recent, cu o drujbă, de o mână de om. Al patrulea semn sunt containerele pentru gunoi de pe alei. Au fost aduse acolo de municipalitatea din Avren, dar pare cã sunt bine întreținute, iar cineva vine şi le goleşte periodic.

Tomberoanele pentru gunoi

Ridicăm capacul unuia dintre containere. Înăuntru e gunoi menajer, dar şi un maldăr de bidoane din plastic, de 10 litri, în care a fost apă de băut. De unde atâta sete, într-un complex „neoperațional”?

Misterul se dezleagă când intrăm pe a doua stradă ce pătrunde în SOK Kamchia, prin tabăra „Marea Neagră”. La poartă e fosta gheretă a paznicului, acum abandonată.

Ghereta paznicului de la intrarea în tabără

Pe geamul gheretei, e un anunț cu antetul SOK Kamchia, în bulgară: „Уважаеми гости! Молим паркирайте превозното средство на указаното от охрачата или пиколото място!”. Adică: „Dragi oaspeți! Vă rugăm să vă parcați vehiculul în spațiul indicat de paznic sau de recepționer!”

Anunțul din geamul gheretei

Iar pe aleea din spatele gheretei sunt mai multe maşini parcate. O luăm într-acolo şi intrăm în „Pirin”.

Plăteşti online şi te trezeşti cazat în vilele ruşilor dintr-o țară membră UE

Satul de vacanță Pirin din complexul SOK Kamchia e format dintr-un hotel și 11 vile cu câte două etaje.

Vilele din complex

Pare „funcțional”, aşa că mergem în căutarea recepției, ca nişte turişti veniți în prospecție, ca să adune informații pentru o viitoare vacanță. Uşile hotelului sunt încuiate. Apăsăm pe sonerie şi, în scurt timp, coboară un angajat. Într-o engleză-ruso-gestică, bărbatul, care e bulgar, ne spune că nu ne putem caza aici decât cu rezervare „prin booking. Doar online”.

Vrem să ştim pe mâna cui ne-am lăsa buletinele, în caz de cazare, aşa că întrebăm a cui e proprietatea. „Este rusească”, recunoaşte angajatul de la „Pirin”. El spune că „acum, aici face afaceri o firmă din Bulgaria, care deține terenul, dar toate clădirile sunt ale ruşilor. E un amestec”.

Firma din Bulgaria e cumva SOK Kamchia? „Nu ştiu numele ei”, spune angajatul de la „Pirin”, „dar ştiu că e din Burgas”. SOK Kamchia, deținută de Primăria Moscovei, are sediul în Burgas.

În ziua în care am fost acolo, în satul de vacanță „Pirin” erau cazați 10 oameni. „Vara însă”, ne spune angajatul, „sunt în jur de 20-40 pe zi”.

Un ucrainean cazat la Pirin: „Nicăieri nu scrie «construit cu banii țării teroriste»”

Pe internet, satul de vacanță „Pirin” apare pe mai multe platforme de rezervări, nu doar pe booking. O cameră triplă costă în jur de 75 de euro. Nu există mic dejun, iar condițiile de cazare lasă de dorit, conform recenziilor scrise de unii dintre turiştii ce au trecut pe aici.

„Murdar, prost întreținut și foarte scump pentru ceea ce este”, se vaită un francez pe booking. „Superb”, scrie o doamnă din Republica Moldova, care dă şi un sfat, în limba rusă: „aduceți fumigatoare cu dumneavoastră, deoarece casele sunt în pădure”. Şi e invazie de țânțari, confirmăm asta.

„Loc liniștit, fără iluminat în jur = se văd stelele. Nicăieri nu scrie – CONSTRUIT CU BANII UNEI ȚĂRI TERORISTE”, notează un ucrainean care, luna trecută, a stat 5 nopți în Pirin.

El se plânge că a fost cazat într-o cameră „în care aragazul nu funcționa”, „erau puține plase la ferestre (iar cele existente erau murdare și nu lăsau aerul să circule), salteaua patului era zdrobită, vederea de la fereastră era spre toaleta altei camere, în zonă nu există niciun fel de catering/cafenea, locul de joacă pentru copii e în stare proastă, piscina e goală” şi „aproape toată zona este fără iluminat – chiar și la magazin trebuie să mergeți cu lanterna; plaja este murdară (sunt furculițe de plastic aruncate direct în nisip!!!!). Singurul plus – pe plajă sunt puțini oameni, dar cred că asta are legătură cu tot ce am descris mai sus”.

Comentariul ucraineanului cazat în complexul ruşilor

Cei de la „Pirin” s-au simțit datori să-i răspundă ucraineanului. În limba engleză: „Dragă Vladyslav, îți mulțumim pentru feedback. Ne pare rău să aflăm că șederea ta la noi nu ți-a îndeplinit așteptările. Ne străduim întotdeauna să oferim curățenie, confort și servicii de calitate și vom ține cont de comentariile tale pentru a ne îmbunătăți facilitățile”.

Satul de vacanță a funcționat toată vara şi va fi deschis şi în septembrie.

La intrarea în hotelul Pirin scrie şi acum că „acest complex a fost construit în 2012”, iar investitorul e „Primăria oraşului Moscova/SOK Kamchia EAD”.

FOTO Eli kamchia-bulgaria-complex-rusia-p-83.jpg

Am solicitat Primăriei din Avren să ne precizeze dacă „Cottage Village Pirin – Kamchia mai este încă, potrivit documentelor oficiale, proprietatea SOK Kamchia EAD”, iar în caz contrar, să ne indice „când a vândut SOK Kamchia EAD această proprietate și cui (statului bulgar, unei companii private din Bulgaria, unei persoane fizice etc.)”. Până la data publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.

Fost ministru de externe al Bulgariei: „Rusia foloseşte pentru spionaj aproape fiecare instituție din afara graniței”

În plin război de invadare a Ucrainei, Federația Rusă continuă, direct sau prin terți, să facă afaceri în statul vecin, care este membru UE, dar şi NATO.

„Este posibil ca în interiorul complexului să se petreacă lucruri de care autoritățile bulgare să nu aibă habar”, declara în 2023 Vasil Tankov, un avocat care milita pentru ca guvernul de la Sofia să recupereze de la ruşi cele 31 de hectare de pe malul mării.

Şi acum, activiştii prooccidentali şi unii politicieni din Bulgaria se declară îngrijorați de faptul că o bucată mare de teren, aflată într-o zonă de frontieră, e deținută de Federația Rusă care a declarat Bulgaria stat inamic, iar autoritățile din țara vecină nu au niciun control asupra a ceea ce se întâmplă acolo.

„Rusia foloseşte pentru spionaj aproape fiecare instituție din afara graniței”, avertiza public Solomon Passy, fost ministru de externe al Bulgariei.

La începutul anului trecut, mai mulți deputați bulgari au anunțat că vor depune un proiect de lege pentru ca terenul deținut de Primăria Moscovei să se întoarcă în proprietatea statului. Dar până acum, nu s-a întâmplat nimic cu această inițiativă legislativă.

În ultimele luni, SOK Kamchia a încercat de două ori să facă o schimbare în conducerea consiliului de administrație al companiei, dar cei de la Registrul Comerțului au refuzat să opereze modificarea, spunând că actele depuse sunt incomplete şi că există sancțiunile europene împotriva Rusiei, din cauza războiului cu Ucraina, scrie Europa Liberă din Bulgaria.

VA URMA: Ce proprietăți deține Federația Rusă în România şi unde se află ele

