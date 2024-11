Bărbatul a fost deportat în Siberia timp de nouă ani

Bătrânul a votat pentru prima dată când era cetățean al României întregite și de atunci nu mai ține minte la câte alegeri a participat.

„Păi, dacă m-am născut în România Mare și am trăit bine. Se vede că era mai bine cu românii, că aveam mai mulți gospodari. Am votat la români de două ori. Am fost la votare, că eram obligat”, povestește Constantin Cojocaru.

În 1944, Constantin Cojocaru a fost deportat în Siberia, unde a petrecut nouă ani din viața sa. „Nouă ani am fost în Siberia. Întâi a fost mai rău. Am ajuns în pădure. Nu aveam unde trăi. Au făcut oamenii bordei, după aceea au făcut case. Am făcut și eu o căsuță”, a povestit el.

Deși provenea dintr-o familie de intelectuali și visa să facă școală, a fost nevoit să renunțe la studii și să muncească pentru a-și întreține familia.

„A mâncat puțin și a lucrat mult”

Recomandări Maia Sandu a câştigat un nou mandat de preşedinte al Republicii Moldova, după ce l-a învins în turul 2 al algerilor pe Alexandr Stoianoglo

„Patru copii, șase nepoți și doi strănepoți. Am 70 de ani stagiu de muncă. Dacă lucrezi, ai”, a adăugat Constantin Cojocaru, înainte de a se prezenta la secțiile de votare.

Fiica sa, Ludmila Lozan, îl apreciază foarte mult: „Este un exemplu de înțelepciune”, a spus ea. „E o persoană puternică, emoțional foarte calmă. Nu se supără pe orice, neinvidioasă. A trăit o viață cinstit, uneori prea cinstit. O viață corectă și din muncă nu am mai ieșit. A mâncat puțin și a lucrat mult”.

Bătrânul își vede restul vieții în Europa

Constantin Cojocaru nu a votat în primul tur de scrutin prezidențial, deoarece se simțea slăbit și nu a putut ieși din casă. Totuși, nu a renunțat la dreptul său constituțional și a votat în turul al doilea. „M-am îmbrăcat și mă duc la votare”, a declarat el.

Deoarece nu mai este la fel de puternic și picioarele abia îl mai țin, a ajuns cu greu la secția de votare, fiind ajutat de câțiva bărbați.

Plin de optimism, Constantin Cojocaru și-a exprimat dorința de a vedea o țară dezvoltată în Uniunea Europeană. A fost ajutat de fiică să aplice ștampila „votat”.

„Cam greu a fost, dar am votat, mi-am făcut datoria. Aștept să plecăm în Europa”, a spus el.

Recomandări Cazul ce poate răsturna dosarele lui Mario Iorgulescu şi Vlad Pascu. Avocaţii lor aşteaptă decizia judecătorilor

Șefa secției de votare din Sofia, Ana Munteanu, a afirmat că alegătorul de 105 ani este un exemplu pentru toți: „Apreciem că a făcut o faptă bună la vârsta dumnealui să voteze la secția de votare, ar fi cel mai în vârstă cetățean”.

Secretul longevității fostului exilat

Primarul localității, Ion Mîrza, a subliniat că Constantin Cojocaru reprezintă un model nu doar pentru familie, dar și pentru comunitatea din care face parte.

„Mândria nu doar a localității, dar a întregii țări, este unicul din țară, îl cunosc din 2015. A fost activ până la 100 de ani, putea să vină cu bicicleta pe deal, își lucra cota de teren. Este exemplar, eu nu am știut că nu a votat în primul tur, fiica m-a rugat să voteze și astăzi dumnealui și-a îndeplinit visul”.

Constantin Cojocaru are patru copii, toți fiind în viață. A lucrat toată viața și spune că a ajuns la această vârstă datorită mișcării.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News