Reșat, bătrânelul care a supraviețuit după ce a fost luat de viitură și târât doi kilometri, în Turcia: „E o minune că trăiesc”

17 decese au fost confirmate de autorități după inundațiile de la Șaliurfa. Reșat a avut, însă, zile, după ce a fost luat de viitură când încerca să-și asigure mașina de un copac, cu un cablu: „Eram în fața casei. Am alunecat și am căzut în apă”.

„Am fost târât în ​​viitură timp de 10 minute, pe circa doi kilometri”, spune sexagenarul. El a fost salvat de patru adolescenți. „Unul m-a prins de braț. El și încă trei tineri m-a scos din acel infern”.

Reșat a fost dus la ambulanță, apoi transportat la spitalul Balıklıgöl. În mod miraculos, a suferit multiple răni la mâini și la picioare, dar a scăpat fără vreo fractură.

Reșat Ayva

„Am crezut că o să mor în acel iad! Am fost lovit, în membre, în piept.. Am pierdut mult sânge. Nu sunt supărat pe persoana care a filmat și nu mi-a întins mâna, de ce ar trebui să fiu supărat? Dacă ar fi încercat să mă salveze, poate ar fi căzut și el. Nu are nicio vină“. a afirmat Reșat.

Este prima dată când văd un asemenea dezastru. Este o minune că am scăpat. Uneori îmi vine să mă ciupesc, să fi sigur că sunt viu. Reșat Ayva:

Soția lui Reșat Ayva, Zehra, a spus că a văzut videoclipul devenit viral din întâmplare. „M-a săturat să-l văd, eu, fii și fiicele noastre plângem când îl vedem că rulează iar și iar…”, afirmă femeia.

„Tinerii aceia și medicii să fie binecuntați”, a mai spus Reșat.

Atenția, imagini care vă pot afecta emoțional!

NEW: Earthquake-hit Turkey region faces flash floods, video shows man getting washed away in flood water pic.twitter.com/6dFBs56ksL — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 15, 2023

Sele kapılan Reşat Ayva A Haberde … pic.twitter.com/gvFHhAnwqD — A Haber (@ahaber) March 16, 2023

Regiunea în care se află orașul Șanliurfa, 500.000 de locuitori, a fost deja lovită de cutremurul devastator luna trecută, care a ucis aproximativ 50.000 de oameni şi a forţat aproximativ două milioane să se refugieze în adăposturi temporare, precum corturi şi containere.

