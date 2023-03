Aceștia au fost găsiți decedați în subsolul unui imobil. Alte două persoane sunt date dispărute, conform agenţiei turce Anadolu.

O persoană a murit şi alte trei sunt date dispărute în provincia vecină Adiyaman, lovită, de asemenea, de ploile puternice. Victima se afla într-un container transformat în adăpost de urgenţă când a fost prinsă de viitură, conform Anadolu.

Regiunea a fost deja lovită de un cutremur devastator luna trecută, care a ucis aproximativ 50.000 de persoane şi a forţat aproximativ două milioane să se refugieze în adăposturi temporare, precum corturi şi containere.

Inundaţiile au măturat în calea lor mai multe maşini şi au avariat drumuri şi poduri, potrivit imaginilor difuzate de Haber Global. Un bărbat şi un copil au fost salvaţi de localnici cu ajutorul unei frânghii de pe o stradă din centrul Şanliurfei, a indicat HaberTurk.

