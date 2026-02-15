Rezultatele loto din 15 februarie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Fond de câștiguri suplimentat cu 300.000 de lei la tragerea loto 6 din 49 din 15 februarie 2026

După ce pe 12 februarie s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 300.000 de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 42.900 de lei. La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 39.600 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026 s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, adică 4,5 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe site-ul amparcat.ro și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul fiind de 28 de lei. A fost primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 49 milioane de lei, adică 9,8 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

