Au fost mai multe zile cu soare şi în acest va fi vremea destul de caldă, aşa că există oricând există riscul ca plăcile de zăpadă să alunece din cauza temperaturilor ridicate.



Salvamont Argeş a transmis, luni, că stratul de zăpadă măsoară 137 de centimetri în sectorul Bâlea Lac-Cota 2000 Transfăgărăşan, iar temperaturile în zona de creastă se vor menţine între -2 şi 12 grade, ceea ce va umezi stratul îngheţat în cursul nopţii.

„Linia potecilor din creasta masivelor care depășesc altitudinea de 1800 de metri din județul Argeș, nu este vizibilă din cauza zăpezii, punând probleme de orientare și de siguranță. În plus, stratul de zăpadă umed are un substrat înghetat, cam la 20-30 de centimetri, ceea ce îl face foarte instabil. În zona vârfului Moldoveanu sunt încă prezente cornișe mari orientate spre est, care se înmoaie în timpul zilei, existând pericolul de rupere sub greutatea alpiniștilor”, se arată în comunicatul transmis de salvamontiști.



De asemenea, aceștia au anunțat că toate traseele turistice din zona argeşeană a Munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi Masivul Iezer-Păpuşa rămân închise în această perioadă.

Turiştii aflaţi în dificultate trebuie să sune la Dispeceratul Naţional Salvamont, folosind sintagma „0salvamont”, prin apăsarea tastelor corespunzătoare literei, unde un dispecer va redirecţiona apelul către formaţia Salvamont pe raza căreia se află situaţia în cauză.

La acest număr pot fi cerute şi informaţii privitoare la starea traseelor turistice. Pentru situaţii de urgenţă, se apelează numărul unic 112.

