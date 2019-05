Rita Mureșan, cu ochii în lacrimi. „Am făcut atac de panică. Am fost stropită cu apă de Nelu”

„Am făcut atac de panică în dimineaţa aia (n.r. când a murit Răzvan Ciobanu). Am fost stropită cu apă de Nelu (n.r. fostul ei soţ) Nu am mai avut aer. Eram la Constanţa, la tatăl fetelor mele, petreceam Paştele acolo, venise şi una dintre fete în România. Nu mi-a venit să cred”, a declarat Rita Mureşan.

„Simt. Eu am şi calităţi extrasenzoriale. Eu văd. Dacă închid ochii îl văd de mână cu Iisus”, a mai spus creatoarea de modă.

Datorită calităților sale extrasenzoriale, Rita Mureşan este convinsă că în curând va afla ce s-a întâmplat cu Răzvan Ciobanu în noaptea accidentului.

„Nu am fost în stare zilele acestea, dar o să reuşesc. Am o conexiune specială cu Tatăl Ceresc şi sunt sigură că voi primi răspunsuri. Le voi spune, dacă am voie să spun”, a încheiat ea.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut locjoi, 2 mai 2019.

