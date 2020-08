”Ideea mi-a venit ca părinte când am văzut copilul cel mare cum stătea în fața calculatorului și am văzut că profesorul nu se simțea bine, fiindcă nu era în mediul de la școală. Astfel, când am proiectat robotul Mirai, m-am gândit în primul rând la profesori, să se simtă bine în sala de clasă și să aibă acces la materialele didactice”, a explicat Cristian Lacraru, pentru Edupedu.ro.

El a adăugat că deja se fac îmbunătățiri, după ce prototipul robotului Mirai a fost folosit de profesori la clasă la o școală din București pentru a vedea cum se descurcă și ce sugestii au.

”Am avut feedback de la profesori și sunt foarte încântați de idee, Mirai le oferă libertate în mișcare, nu stau pe un scaun în fața unui ecran, ei se mișcă prin clasă, scriu la tablă, utilizează materialele didactice cum ar face în mod normal, iar copiii privesc ca și cum ar fi și ei acolo. Există soluții tehnice și moderne pentru a ajuta profesorii să predea actul educațional la aceeași calitate, chiar dacă este transmis online. Sunt școli care deja ne-au cerut să vadă robotul, iar noi îl îmbunătățim pornind de la feedback-ul profesorilor”, a povestit Lacraru.

