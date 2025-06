„Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani și jumătate în fruntea guvernului, fiindcă oamenii așteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune și trebuie să punem statul la o cură de slăbire. Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viață mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a spus Kelemen Hunor.

El a vorbit și despre posibila desemnare a lui Ilie Bolojan drept premier în Guvernul care se va forma zilele viitoare.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă (are, n.r.). Dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii «de ce i-am ales pe ăștia dacă nu vor, dacă nu au curaj» și oricum va fi rotativă”, a adăugat Kelemen Hunor.

Totuși, liberalul Vasile Blaga nu a acceptat această variantă. „Trebui să fie fraier ca a doua oară să faci rocada”, a afirmat el, cu referire la rotativa guvernamentală stabilită de PSD și PNL în 2021, în urma căreia premieri au fost pe rând Nicolae Ciucă (PNL) și apoi Marcel Ciolacu (PSD). Trebuie însă spus că Vasile Blaga nu participă la negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea viitorului Executiv.

Recomandări Ion Iliescu are cancer pulmonar și a fost operat la spitalul Agrippa Ionescu, sub anestezie generală

Președintele Nicușor Dan va avea noi discuții la Palatul Cotroceni cu șefii partidelor proeuropene și este foarte posibil ca în următoarele zile să anunțe numele noului premier, adică Ilie Bolojan, au declarat surse politice pentru Libertatea.

Președinții celor patru partide proeuropene care urmează să participe la noile negocieri de la Cotroceni sunt: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Dominic Fritz (USR). Discuțiile vor fi despre măsurile fiscale, dar și despre formarea guvernului.

De 3 săptămâni, specialiştii şi reprezentanţii PSD, PNL, USR și UDMR discută măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, dar nu reușesc să cadă la o înțelegere și se mai și ceartă, potrivit confirmărilor obținute de Libertatea de la participanți la negocieri.

În acest moment, Guvernul este condus de premierul interimar Cătălin Predoiu, iar în jurul datei de 20 iunie este așteptată componența noului Executiv, după ce Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru pe 5 mai, adică de mai bine de o lună.