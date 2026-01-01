Condamnat la peste opt ani de închisoare, găsit într-un motel

Românul, în vârstă de 45 de ani, era dat în urmărire de poliția italiană pentru executarea unei pedepse definitive de opt ani și opt luni de închisoare. Sentința viza infracțiuni de vătămare corporală agravată, violență și deținere ilegală de arme și muniție.

Potrivit publicației italiene Il Giorno, el a fost localizat de ofițerii Brigăzii Mobile a Poliției din Cremona și arestat într-un motel aflat la marginea orașului.

Topor și cocaină, ascunse în portbagaj

În momentul intervenției poliției, bărbatul se afla împreună cu un alt cetățean român. În urma percheziției mașinii închiriate, anchetatorii au descoperit în portbagaj un topor și o cantitate mică de cocaină. A fost percheziționată și camera de motel în care era cazat.

Faptele pentru care românul a fost condamnat definitiv datează din anul 2007. Atunci, la Parma, acesta a atacat mai multe femei cu un cuțit, provocându-le răni grave și desfigurări permanente la nivelul feței. La câteva zile după aceste atacuri, bărbatul a fost implicat, la Cremona, într-un incident armat, fiind acuzat și de deținere ilegală de arme și muniție.

Condamnat definitiv în 2015, de negăsit timp de 10 ani

În 2015, instanțele italiene au pronunțat condamnarea definitivă. După sentință, românul a dispărut și a reușit să se sustragă executării pedepsei timp de aproape zece ani. După arestarea recentă, el este cercetat și pentru noile fapte descoperite în timpul intervenției, respectiv deținere de instrumente de agresiune și deținere de droguri de mare risc.

Autoritățile italiene urmează să îl încarcereze pentru executarea pedepsei definitive, urmând ca noile acuzații să fie analizate separat de anchetatori.

