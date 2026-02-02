Șoferul de ridesharing a fugit cu tot cu bagajele românului, după ce l-a lăsat pe pasager în parcarea unei benzinării. Acum, poliția anchetează cazul.

Potrivit poliției, cei doi bărbați stabiliseră anterior, prin intermediul platformei Facebook, să călătorească împreună. Ei intenționau să meargă din Ingolstadt în România și conveniseră dinainte și asupra prețului cursei.

În timpul unei opriri de vineri seara, în jurul orei 20:30, la o zonă de odihnă de pe autostradă din zona Schweitenkirchen (districtul Pfaffenhofen an der Ilm), pasagerul, un român de 37 de ani, a coborât să cumpere mâncare.

În timpul acesta, șoferul în vârstă de 27 de ani din Germania a plecat fără român, dar cu tot cu bagajele pasagerului.

Poliția a reușit să identifice numărul de înmatriculare și domiciliul șoferului din Ingolstadt. Când agenții l-au găsit pe bărbatul de 27 de ani la adresa sa, bagajele luate i-au fost restituite românului.

Potrivit poliției, din bagaje lipseau însă câteva obiecte, însă valoarea exactă a prejudiciului nu a fost încă stabilită. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune și delapidare.

