Româncă stabilită într-un oraș lovit de cutremurul din Turcia: „Lustra se balansa și se lovea de tavan. Nu am mai văzut așa ceva”

„La ora 4:17 dormeam, cutremurul a fost atât de puternic, încât ușa din sufragerie s-a închis de la sine, iar lustra se balansa atât de tare că lovea tavanul. Stăteam în pat cu soțul meu și el îmi spunea: o să treacă!”, mărturisește româncă din Adana, oraș aflat la puțin peste 200 de kilometri de provincia Gaziantep. „Cred că de șoc nu am putut să ne ridicăm din pat, în primă fază”, mărturisește femeia.

912 persoane și-au pierdut viața în Turcia în urma cutremurului de 7,8 grade din această dimineață, a anunțat președintele turc Recep Erdogan, citat de BBC. Cutremurul a făcut victime și în Siria, unde peste sute de persoane au murit și alte sute sunt rănite. Bilanțul este în continuă creștere.

Originară din București, Ana Maria Günsel locuiește de 32 de ani în Turcia, este lector la Facultatea de Pedagogie a Universității Cukurova și translator autorizat româno-turcă.

„Nu am apucat să ieșim din casă până la a doua replică, de 6,7 grade pe scara Richter. Acum s-au mai rărit și le-a căzut magnitudinea, nu le-am mai resimțit, dar le urmăresc pe o aplicație”, explica românca în discuția la telefon cu ziarul. Se întâmplat înainte de cea mai recentă replică.

Începând cu ora 13.25 (12.25 în România), în zona unde a avut loc cutremurul de 7,8 grade de dimineață s-a produs un alt seism foarte puternic, de 7,5 grade pe scara Richter. El a fost resimțit în multe orașe din Turcia, inclusiv în Adana.

Spune că ea și soțul ei sunt norocoși, trăiesc într-un cartier rezidențial, „cu blocuri zdravene”, care nu se află în centrul orașului, acolo unde peste 16 clădiri s-au prăbușit. Echipele de salvare și voluntarii caută supraviețuitori între dărâmături după prăbușirea unor blocuri de 14 și 17 etaje.

În cele 10 provincii afectate, bilanțul depășește o mie de clădiri dărâmate.

Am plecat din casă, după a doua replică, am luat mașina și am parcat-o într-un loc fără clădiri. În principiu, tot orașul a fost pe străzi încă de dimineață. Aici e frig și plouă. În alte zone, ninge și e mult mai frig.

Româncă în Adana, oraș lovit de cutremur: