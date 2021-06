Coada de mașini de la vama Kulata pe sensul dinspre Bulgaria spre Grecia a ajuns să măsoare, sâmbătă dimineață, până la 7-8 kilometri, potrivit postărilor de pe Facebook ale unor români care sunt plecați în vacanță, spre Grecia.

„Ora 9.01, Vama Kulata, coada se întinde pe cel puțin 7-8 km. Este incredibil ce se întâmplă, au venit doi domni polițiști și nu au dat nicio explicație”, scrie un utilizator pe pagina de Facebook Forum Grecia.

Sunt zeci de mesaje și fotografii care arată cozile de mașini, dar și explicații pentru acestea.

„Eu nu înțeleg de ce toată lumea înjură, când toți știați că asta se va întâmpla. Repet, turiștii sunt de vină pentru că nu au totul pregătit. Nu mi se pare mult să stai 2-3 ore la vamă, mai ales că numărul mașinilor care trec în weekend este mult mai mare decât cel de luni până vineri. Noi venim de 11 ani în Grecia și am trecut mereu la 12 noaptea și am trecut repede, niciodată sâmbăta sau duminica. Am trecut joi noaptea și am stat o oră și 10 minute. Eu nu înțeleg de ce sunteți frustrați că trebuie să stați 2-3 ore la vamă, când pe București-Constanța au fost dăți când acest drum a durat 5-7 ore. Când se stă pe Valea Prahovei jumate de zi, nu este la fel? Multă răbdare și concediu plăcut în continuare. Cine alege Grecia știe că merită. Deci răbdare, vreme frumoasă și amintiri plăcute”, a scris un utilizator ca răspuns la plângerile celor care așteaptă cu orele în vămi.

La ora 12.30, un utilizator a postat o nouă fotografie și a anunțat că spre Promochonas, partea elenă a graniței de la Kulata, coada e de 4,5 km, în Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă pentru cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Grecia și a informat că, din cauza fluxului mare de persoane care se deplasează în această perioadă, au fost semnalate aglomerări şi cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la graniţa cu Bulgaria, care generează timpi mari de aşteptare la traversarea frontierei comune dintre cele două state.

În context, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români să folosească toate punctele de intrare în Republica Elenă şi să se asigure, înaintea începerii călătoriei, că au îndeplinit toate formalităţile obligatorii prevăzute de legislaţia elenă, inclusiv completarea formularului PLF (Passenger Locator Form), în care să menţioneze punctul de intrare pe teritoriul Greciei.

Citeşte şi:

O româncă a fost decorată de regele Spaniei. Mihaela: „Nici în cele mai frumoase visuri nu credeam că voi trăi asta!”

Tânăr polițist de la Rutieră mort în Trabantul pe care-l conducea și care a fost distrus, la Șoimuș, în Hunedoara

PARTENERI - GSP.RO Prima reacție a Anamariei Prodan, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează

Playtech.ro BOMBĂ! Adevărul despre Reghecampf, amantă și bani, spus de un membru al familiei: ”Murim”

Observatornews.ro Cornel, un tânăr poliţist din Deva, a murit într-un Trabant strivit, la Şoimuş. Agentul a intrat cu maşina pe contrasens

HOROSCOP Horoscop 19 iunie 2021. Săgetătorii au nevoie de echilibru, de răbdare și de toleranță în familie

Știrileprotv.ro Un polițist din Botoșani a dus cu mașina poliției un șofer care nu avea cash la el să scoată bani de la bancomat pentru șpagă

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)