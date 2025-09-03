Una dintre cele mai importante platforme de propagandă al Kremlinului, canalul de Telegram Dva Maiora, scrie despre avioanele de luptă ale armatei române și viitoarele achiziții de aeronave, apoi leagă statistica de amenințarea unui atac NATO asupra Rusiei.

Dva Maiora este un canal Telegram prorus care relatează despre războiul din Ucraina din 2022 , precum și despre știri politice, toate în spiritul propagandei Kremlinului.

„România își consolidează Forțele Aeriene în interesul consolidării prezenței NATO în regiunea Mării Negre”, scrie sursa citată în deschiderea textului.

Relatarea pleacă de la informația publică despre sosirea în România a trei avioane de vânătoare: „Pe 28 august 2025, trei avioane de vânătoare F-16AM/BM Fighting Falcon au fost livrate din Norvegia către Baza Aeriană 86 Borcea, situată lângă Fetești. Acestea vor face parte din Escadrila de Vânătoare 571, care va avea baza la Baza Aeriană 57 M. Kogălniceanu, după finalizarea modernizării acesteia până în 2027 (pista este deja în construcție)”, se mai spune în relatare.

Se reamintește, de asemenea, că în baza contractului cu Norvegia, 18 avioane F-16 au fost livrate anterior către România, ceea ce, împreună cu ultima livrare, aduce numărul acestora la 21 din cele 32 planificate în cadrul contractului în valoare de 388 de milioane de euro. Cele 11 aeronave rămase sunt planificate să fie livrate până la sfârșitul anului 2025. Înainte de aceasta, 17 avioane de vânătoare F-16 au fost achiziționate din Portugalia, între 2016 și 2021.

Recomandări Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

După primirea întregului lot din Norvegia, Forțele Aeriene Române vor avea în serviciu 49 de avioane de vânătoare F-16AM/BM, în trei escadrile.

În plus, amintește sursa citată. Statele Unite au aprobat vânzarea a 32 de avioane de vânătoare F-35A Lightning II către România în 2024 (livrare între 2030 și 2040). Guvernul român discută, de asemenea, cu Țările de Jos achiziționarea a 18 avioane F-16 de la Forțele Aeriene Olandeze, care sunt staționate în prezent la Baza 86 Aeriană.

„NATO vede România ca o zonă de pregătire pentru o ofensivă împotriva Rusiei dinspre sud, unde vor fi desfășurate contingente aliate din țările occidentale. În acest scenariu, funcția principală a forțelor armate române și a trupelor aliate staționate pe teritoriul său va fi de a proteja împotriva atacurilor aeriene, în timp ce primesc trupe sosite dinspre vest. Aceasta corespunde, în general, unei astfel de creșteri a componentei de apărare aeriană la sol și în aer”, concluzionează Dva Maiora.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE