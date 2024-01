„Din momentul în care legea va fi adoptată, fugarul va suporta costurile aducerii sale în ţară. Strategia pe care am avut-o în vedere este aceea ca în anul 2024 statul român să meargă mai mult pe prevenţie, să găsească acele pârghii legislative astfel încât fenomenul fugarilor să fie diminuat şi sperăm ca într-o bună să fie şi blocat”, a declarat Alina Gorghiu într-o conferinţă de presă la Pitești, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că, anul trecut, Ministerul de Interne a organizat 587 de misiuni pentru a aduce în ţară persoane care au fugit, costurile fiind de peste 10 milioane de lei, adică peste 2 milioane de euro.

„În primul rând, vorbim de situaţia în care pentru fugarii care se sustrag în cursul urmăririi penale sau a judecăţii, cheltuielile cu aducerea lor în ţară vor fi adăugate celor alte cheltuieli ocazionate de proces, şi anume costuri legate de expertiză, onorariu de avocat, etc. În cazul doi, pentru fugarii care se sustrag de la executarea pedepsei, cheltuielile cu aducerea lor în ţară pot fi recuperate pe cale separată, printr-o acţiune civilă. Am început să discut cu cei din ANP pe acest subiect, am început să discut cu toţi colegii mei în Parlament pentru că va trebui să găsim soluţia să adoptăm acest proiect foarte repede”, a punctat Gorghiu.

Aceasta a mai precizat că, în acest moment, costul pentru aducerea unui singur fugar variază între câteva mii de euro şi 25.000 euro.

735 de fugari au fost aduși în țară în cursul anului 2023, iar alți 11 în primele 12 zile din 2024, majoritatea celor 11 provenind din Marea Britanie și Spania.

Autorităţile nu au reuşit însă să aducă mai mulți fugari celebri, condamnați definitiv la închisoare cu executare, precum Ionel Arsene (Italia), Alina Bica (Italia), Mario Iorgulescu (Italia), Dragoș Săvulescu (Italia), Daniel Dragomir (Italia), Paul de România (Franța), Sebastian Ghiță (Serbia) și Sorin Oprescu (Grecia). Cel mai recent nume sonor pe lista fugarilor este Cătălin Cherecheş (Germania), al cărui termen de predare în România este incert în acest moment.

