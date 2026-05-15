Armata României intenționează să semneze un contract de 2,6 miliarde de euro cu firma germană Rheinmetall pentru producerea a aproape 300 de mașini de luptă în patru variante. Cele mai multe blindate ar urma să fie fabricate la Mediaș, după ce primele câteva zeci vor fi asamblate în Germania. Cu toate acestea, nu este clar când și dacă acest contract va fi semnat, deși programul SAFE impune ca toate înțelegerile să fie parafate până la 31 august.

Muniția de calibru mediu, destinată atât blindatelor, cât și apărării antiaeriene, va fi produsă de Rheinmetall Munitions România. Iar pulberile de propulsie vor fi fabricate la Uzina de Explozivi Victoria, cu sprijinul tehnologic oferit de Rheinmetall pentru dezvoltarea unei instalații moderne de propilenă.

În paralel, Rheinmetall va deschide în România un Centru de Excelență pentru formare profesională, destinat pregătirii tehnicienilor și inginerilor români. Centrul va fi dotat cu simulatoare moderne și programe de instruire aplicată, pentru ca angajații români să dobândească abilități avansate în întreținerea și operarea vehiculelor Lynx, dar și în alte tehnologii de apărare.

Ce se întâmplă cu contractul cu sud-coreenii de la Hanwha

În schimb, contractul semnat în urmă cu mai mulți ani între Armata României și producătorul sud-coreean Hanwha pentru livrarea de sisteme de obuziere merge conform înțelegerii.

Compania sud-coreeană construiește deja o fabrică de profil în județul Dâmbovița, iar primul sistem va fi livrat Armatei Române până la finalul acestui ani. Potrivit unor surse militare, primii soldați români se află deja la pregătire în Coreea de Sud.

