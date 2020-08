Comisia Europeană a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar în valoare de 81,4 miliarde de euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre.

Potrivit propunerilor Comisiei, ţările membre care ar urma să beneficieze de cel mai mare sprijin financiar în cadrul Instrumentului SURE sunt: Italia (27,4 miliarde euro), Spania (21,3 miliarde euro), Polonia (11,2 miliarde euro, Belgia (7,8 miliarde euro) şi România (4 miliarde euro).

Odată ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar va fi furnizat sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase de UE statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă.

Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți.

SURE a fost una dintre primele plase de siguranță pe care am decis să le punem în aplicare pentru a garanta că lucrătorii beneficiază de un venit în perioada în care activitatea lor profesională a fost suspendată și că locurile lor de muncă sunt menținute. Instrumentul SURE va contribui, așadar, la o redresare mai rapidă.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale: